Lang, lang ist‘s her: Vor 25 Jahren stieg Bernhard Stratmann zusammen mit seiner damaligen Kollegin Dörte Hilgemann und 30 Schülern zum ersten Mal zu einer mehrtägigen Tour aufs Fahrrad. Seither ist die „Bike-up“ für die Fünftklässler der Geschwister-Scholl-Schule ein fester Termin im Jahresprogramm. Nachdem Blitz, Donner und Regen sich am Montagmorgen gelegt hatten, stieg Stratmann zum 26. und letzten Mal mit den Fünftklässlern auf die Leeze. Denn der stellvertretende Rektor tritt mit Ende dieses Schuljahres in den Ruhestand.

Doch nicht etwa Abschiedsschmerz, sondern Vorfreude stand Stratmann ins Gesicht geschrieben: „Es macht immer wieder Spaß, gemeinsam mit den Kindern die nähere Umgebung kennenzulernen. Gleichzeitig ist es für die Kinder und uns als Begleiter eine sportliche Herausforderung, weil wird in den fünf Tagen 200 Kilometer zurücklegen.“

Diese Aspekte sieht auch Lehrer Andreas Bender, der Stratmann gemeinsam mit vier weiteren Kollegen sowie sechs Sporthelfern des zehnten Jahrgangs als Begleitperson für die 78 Fünftklässler zur Seite steht. Neben Natur- und Sporterfahrung nennt Bender noch zwei weitere Vorzüge der „Bike-up“: „Die Kinder sind jetzt seit einem Dreivierteljahr auf unserer Schule an den folgenden Tagen haben sie Gelegenheit, einander besser kennenzulernen. Und sie müssen sich mit sich selbst beschäftigen, weil sie ohne Handys unterwegs sind.“

Auch einige Eltern haben sich in den Dienst der Tour gestellt. Sie begleiten die „Bike-up“ in zwei Kastenwagen mit Ersatzrädern, Reparaturmaterial und Getränken und können so bei Pannen oder Unfällen schnell hilfreich zur Seite springen. Übernachtet wird in der Jugendherberge Nottuln, bevor sich die Gruppe am Freitagmorgen auf den Rückweg nach Senden begibt.

Am Montag war das Dülmener Freizeitbad (düb) die erste Zwischenstation. Am Dienstag soll unter anderem das Planetarium in Münster besucht werden. Am Mittwoch steht eine Führung in Stift Tilbeck auf dem Programm. Die „Königsetappe“ über diverse Steigungen der Baumberge muss die Gruppe am Donnerstag bewältigen, wenn es zum Sandsteinmuseum nach Havixbeck und dann über Billerbeck zurück nach Nottuln geht.