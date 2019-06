Ob Picknick im Schlosspark, gemütliches Schlendern entlang der Gräfte oder Kunstgenuss im Herrenhaus: Am Sonntag (9. Juni) lädt Schloss Senden zum „Tag der Gärten und Parks in Westfalen-Lippe“ und bietet ein buntes Programm, passend zum Frühsommer, heißt es in einer Mitteilung.

„Gartengeheimnisse“ lautet das Motto der vom LWL initiierten Veranstaltung. Am Schloss lässt sich das gleich in mehrfacher Hinsicht erleben. Unter dem Titel „Arcana Botanica“ präsentiert die Sendener Künstlerin Beate Knebel-Reul ausgewählte Werke ihrer botanischen Malerei. In ihrer Farbenfreude erinnern die Bilder mal an klassische Stillleben, mal zeigen sie Blüten und Früchte in ungewohnter Perspektive. Besonders ihre „Nanoi“, bis auf die Mikro-Ebene vergrößerte Pflanzenporträts, haben etwas Rätselhaftes an sich.

Ins Rätseln kommen an diesem Tag auch die Kinder, wenn sie an der Pflanzensuche im Park teilnehmen. Darüber hinaus können Besucher um 12 Uhr und um 15 Uhr in den Genuss einer poetischen Schlossparkführung kommen, die neben fundierten Informationen zum Schloss und seiner Geschichte auch mit Droste-Gedichten und alten Sagen aufwartet. Um bei all der Garten-Kultur bei Kräften zu bleiben, bietet sich eine Stärkung mit Speisen und Getränken aus der Region an.

Neben Schloss Senden beteiligen sich insgesamt fast 100 weitere grüne Oasen – darunter auch Privatgärten, Stadtparks, und Botanische Gärten – am „Tag der Gärten und Parks in Westfalen-Lippe“. Für den besseren Überblick hat der Landschaftsverband eine Broschüre herausgegeben, in der alle teilnehmenden Gärten verzeichnet sind, heißt es in der Ankündigung weiter. Näher Informationen bieten auch die Webseiten.