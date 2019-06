Der Couch-Tisch ist komplett vollgestellt: Schalen mit Keksen und eine Suppenschüssel, Tassen mit Kakao und Tee, ein Einmachglas und Kleinkram geben sich ein unsortiertes Stelldichein. Drumherum sitzt ein knappes Dutzend Mädchen auf kuscheligen Sofas. Einige sind in „ernste Gespräche“ vertieft – andere tuscheln oder flachsen miteinander herum. Gemütlich und ungezwungen geht es im „Hinterzimmer“ der Jugendkunstschule an der Herrenstraße 15 zu. Keine Frage: Die Kinder und Jugendlichen fühlen sich im integrativen Mädchentreff pudelwohl.

„Jungs sind absolut nervig, wenn es um manche Sachen geht“, nennt Sophie einen Grund, warum sie gerne kommt. Maryam pflichtet ihr bei: „Ja, Jungs nerven tierisch. Hier treffe ich meine Freundinnen. Und mit den anderen Mädchen macht es Spaß.“ Ähnlich sieht es Paula: „Ich kann hier mit Sena sprechen, ohne dass uns jemand stört.“

Mittendrin Künstlerin Anke Kahner , die ihre Besucherinnen mit Tee, Kakao oder auch einer schnellen, heißen Suppe verwöhnt. Sie ist Gastgeberin, Ansprechpartnerin und Vertrauensperson, hält für die Acht- bis 16-Jährigen auf Wunsch aber auch kreative Angebote wie Malen, Basteln oder Schminken bereit. „Für die Mädchen ist es wichtig, hier einen geschützten Raum zu haben, wo sie unter sich so sein können, wie sie sind. Zu Haus oder in der Schule ist das für viele von ihnen nicht möglich“, weiß Kahner, die seit mehreren Jahren Kreativprojekte an der Edith-Stein-Schule anbietet.

So treffen sich in der Jugendkunstschule Mädchen, die aus Senden stammen genauso wie Gleichaltrige, deren familiäre Wurzeln in Syrien oder Nigeria, Irak, Ägypten, Iran oder Afghanistan liegen. Die regelmäßigen Treffen und Aktionen werden vom Kommunalen Integrationszentrum gefördert und von der Flüchtlingshilfe unterstützt, berichtet Kahner. „Hier ist jeder willkommen, und es geht sehr familiär zu“, betont sie. Ein festes Programm gebe es nicht, was gemacht wird, oriente sich an der Situation und daran, was die Besucherinnen möchten.