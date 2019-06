Eigentlich war alles startklar für die Längsverschiebung der neuen Venner-Moor-Brücke. Doch die Schaulustigen, die sich am Dortmund-Ems-Kanal eingefunden hatten, warteten am Mittwoch vergebens. Denn aufgrund einer Unwetterwarnung hatten sich die Verantwortlichen der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) für einen vorläufigen Stopp der Mammutaktion entschieden.

„Aufgrund der Witterungslage kann es sein, dass es in den Abendstunden zu starkem Wind kommt. Damit ist die Sicherheitslage für den Einschub der Brücke nicht mehr gegeben“, berichtet Thomas Kuchta , Ingenieur beim Wasserstraßen-Neubauamt, auf WN-Anfrage. Für das Vorhaben werde ein sicheres Zeitfenster von zwölf bis 15 Stunden benötigt. „Es wäre ein Supergau, wenn sich die Konstruktion über dem Kanal befindet, wir sie aufgrund des starken Windes nicht mehr kontrollieren können und sie in den Kanal kippt“, so Kuchta. Der Koloss wiegt circa 800 Tonnen, und seine Bögen ragen rund 15 Meter hoch in den Himmel.

Die minuziös vorbereitete Verschiebung soll baldmöglich beginnen. Eine Entscheidung wann, fällt sobald die notwendigen Witterungsverhältnisse zweifelsfrei gegeben sind.