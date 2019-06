Die Vorfreude auf den „Mittsommer in Senden“ steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Denn mit viel Herzblut und Enthusiasmus haben die Mitglieder des Heimatvereins für ihre Gäste am 19. Mai (Mittwoch) ab 19.30 Uhr einen lauschigen Abend im Bürgerpark vorbereitet. „Wir wollen neue Wege gehen und das Wir-Gefühl in Senden stärken“, erklärt Agnes Wiesker . Die Vorsitzende des Heimatvereins freut sich insbesondere darüber, dass das abwechslungsreiche Bühnenprogramm bis nach Mitternacht und die Verpflegung der Gäste zum allergrößten Teil von Gruppen aus der Gemeinde getragen werden. „Ich finde es toll“, sagt Wiesker, „dass uns so viele ehrenamtlich unterstützen.“

So betreibt der Bürgerbusverein ab 18 Uhr den Getränkestand. Der Heimatverein bietet „Heimatwürstchen“ sowie eine Wein- und Sekt-Theke an. „Der gesamte Reinerlös aus dem Verkauf kommt der Sanierung und der Ausstattung des Bürgerhauses Palz zugute. Es soll allen Interessengruppen offen stehen, so dass jeder profitieren kann“, erläutert der stellvertretende Vorsitzende, Karl Schulze Höping.

Während Speisen und Getränke bezahlt werden müssen, gibt es eine große Portion unterhaltsamer Kultur als Sahnehäubchen kostenlos obenauf: Die Bands Foggy Dew, Strongbow und Groovebeat sorgen für stimmungsvolle Musik zum Tanzen und Abfeiern. Für Haus Palz und das Sendener „Wir-Gefühl“ greifen Bürgermeister Sebastian Täger bei Strongbow und Architekt Eckhard Scholz bei Groovebeat als Gitarristen in die Saiten. Ganz andere musikalische Akzenten setzen die Jagdhornbläser Bredenbeck mit Dudelsackpfeifer sowie der Chor der Lebenshilfe und der Chor Vielstimmig. Auf einer Tanzfläche am Architrav geben zudem eine Lettische Tanzgruppe, die Tanzgruppe der Lebenshilfe, Modern Dance des ASV Senden und die Dansmüskes aus Ottmarsbocholt Proben ihres Könnens. Mittendrin, gegen 23 Uhr, erwartet die Besucher auch noch eine „schaurig schöne Lichtinstallation“ an den Platanen.

Eingeleitet wird die lange Nacht um 18 Uhr mit einem Sponsorenlauf der beiden Sendener Grundschulen sowie der fünften und sechsten Klassen aller drei weiterführenden Schulen. Die Kinder laufen auf einem Rundkurs zwischen St. Laurentius und Dümmer und sammeln an einer Station von Runde zu Runde Stempel, die von Sponsoren in bare Münze für Haus Palz umgewandelt werden. Die Organisation liegt in den ehrenamtlichen Händen des DLRG Senden.