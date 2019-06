Rostige Stahlbeete ecken bei Bürgern an

Der Kreisel war noch nicht ganz fertig, da drehte sich schon eine Debatte um seine Gestaltung – die noch anhält. Dem Aufruf der Lokalredaktion, sich an der Diskussion in Form von Stellungnahmen zu beteiligen, kamen einige WN-Leser nach. Anders als bei der Straßenumfrage, als Passanten das Erscheinungsbild teils lobten, teils kritisierten, erreichten die WN nun ausschließlich skeptische Stimmen. Eine Auswahl:

Besonders die Hochbeete aus Cortenstahl stoßen wiederholt auf Ablehnung. Josef Füstmann formulierte es unumwunden: „Diese rostigen Kunststücke – keiner kann mir sagen, was das soll.“ Mit dem Grünanteil auf dem geschotterten Rondell lässt sich der Landwirt noch versöhnen: „Das kann sich noch verbessern.“ Eine Haltung, die manche teilen, die sich an der Debatte beteiligt haben. Ihr Tenor: Dem Grünbewuchs solle man Zeit geben. Füstmann sieht aber auch das Thema Finanzen kritisch. Mit 18 800 Euro schlagen das Anlegen des Kreisels und seine Pflege während der kommenden fünf Jahre zu Buche, ergab die WN-Anfrage beim kommunalen Bauressort. Dass 60 Prozent dieser Kosten als Zuschuss des Bundes wieder ins Gemeindesäckel fließen, heiße doch nicht, dass das Geld vom Himmel falle. Sondern: „Das hört sich gut an, aber das sind auch Mittel von uns Steuerzahlern.“

Die Stahlbeete lösen auch bei Hartmut Pieper keine Begeisterung aus. Immerhin glaubt er aber, dass „man sich daran gewöhnen kann“. Er hadert mit der Bepflanzung. Selbst wenn diese mehr sprießt, bleibe die „sterile Ansicht“ im Kreisel an der Bulderner Straße ein Dauerzustand – was der Gartenbaubetrieb, der die Fläche gestaltet hat, ganz anders sieht. Die Firma weist darauf hin, dass sie mit 470 Stauden sogar mehr Pflanzen in den Boden gesetzt habe, als beim Vorläufer-Kreisel am Busbahnhof, der sich inzwischen bei Bürgern großer Beliebtheit erfreut, wie der Gartenbauer beteuert, der auf Insektenfreundlichkeit geachtet habe.

Die Firma erhält aber auch Gegenwind aus der eigenen Branche. Ralf Hölscher, Berufskollege aus Lüdinghausen, macht gleich mehrere Kritikpunkte geltend: Zunächst stößt er sich daran, dass eine Präriesteppenlandschaft als gestalterisches Leitbild herhalten musste. „Die haben wir im Münsterland nicht.“ Dann macht er geltend: „Basaltsplitt ist wie alle anderen Splitte und Kiese nicht pflegeleicht. Sobald sich humose Bestandteile festsetzen können, wächst das ,Un- oder Wildkraut‘ unaufhörlich.“ Mit den Cortenstahlbeeten geht Hölscher hart ins Gericht: „überteuert und völlig sinnfrei“, findet jedenfalls der Inhaber von „Gartenglück“ in Lüdinghausen. Sein Vorschlag: „Ein Kreisel mit Hortensien und Stauden, abgedeckt in der Anfangszeit mit hochwertigem Rindenmulch, ist günstiger. Die Pflegeintensität ist geringer, Wasser wird gespeichert. Zudem entwickelt sich so ein tolles Biotop für Insekten und Vögel.“