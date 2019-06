Stahlkoloss in Bewegung

Von Siegmar Syffus

Mit viel technischer Präzisionsarbeit ist die 800 Tonnen schwere Stahlkonstruktion der neuen Venner-Moor-Brücke über den Dortmund-Ems-Kanal gesetzt worden. Sie liegt zwar an beiden Ufern auf. Bis sie in Betrieb genommen werden kann und an ihrem endgültigen Platz liegt, werden allerdings noch einige Monate vergehen. [mit Video]