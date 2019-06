Inge Bremer steht in einer braunen, flirrenden Wolke, die sich rasend schnell dreht und bedrohlich surrt. Wohl tausende Bienen kreisen um die Bewohnerin des Gebäudes am Grottenkamp, an dem sich die Insekten häuslich eingerichtet haben. Ein spektakuläres Schauspiel der Natur, räumt auch Bremer ein. „Man braucht aber keine Angst zu haben“, beschwichtigt die Bewohnerin.

Denn sie kennt das Phänomen seit vielen, vielen Jahren. 1972 bezog die Familie den Neubau, wenige Jahre später hatten sich Bienen wohl in einer Lücke, die zum Nachbarhaus hin klafft, niedergelassen. Zuerst habe sie gedacht: „Was ist das für eine Wolke?“ Inzwischen ist Inge Bremer gelassen – und die Nachbarn auch. Die anfängliche Aufgeregtheit über das Schwärmen der Bienen habe sich nunmehr längst gelegt, berichtet die „Insekten-Mutter“, die noch nie von einer der „Untermieterinnen“ gestochen worden sei.

Bei den Dauergästen an dem Reihenhaus handelt es sich wahrscheinlich um Honigbienen, die vor langer Zeit als Volk einem Imker stiften gegangen seien, schlussfolgert Thomas Hagedorn, Koordinator für Artenschutz beim Kreis Coesfeld, aus den Schilderungen. Er bestätigt, dass die Bienen in dieser Phase harmlos seien. Beim Schwärmen teilen sich die Völker, die sich dadurch vermehren. In einem Radius von bis zu drei Kilometern suchen die Insekten nun einen neuen Unterschlupf. Dafür haben sie einen Energievorrat im Magen, der etwa drei Tage reicht, erläutert Hagedorn weiter. Eine Meldepflicht bestehe nicht, wenn Maja und Co. schwärmen. Für Bienen-Beherberger, die Beratung oder Hilfe benötigen, empfiehlt der Vertreter des Kreises, bei einem der örtlichen Imkervereine anzurufen. Ihnen sei es auch möglich, Bienenvölker zu fangen.