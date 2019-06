Schulbands feiern rockigen Wechsel

Mit der sechsten Ausgabe des jährlich stattfindenden Konzerts „Haydn Rocks“ stehen im Schülerbandbereich des Joseph-Haydn-Gymnasiums gleich auf unterschiedlichen Ebenen Veränderungen an: Da mehrere Bandmitglieder der beiden Formationen „Mezzanine“ und „Why A Name?“ gerade ihre Abiturprüfungen hinter sich gebracht haben und die Schule verlassen, ist nach den Sommerferien ein Neustart geplant. Dabei soll es nicht nur für die verbleibenden Schüler die Möglichkeit geben, weiter zusammen Musik zu machen. Auch Neueinsteiger bekommen dann die Chance, in neu gegründeten Besetzungen Band-Erfahrung zu sammeln.

Vor dem großen Umbruch wollen es beide Bands mit einem letzten gemeinsamen Konzert aber noch einmal richtig krachen lassen!, lautet die Pressemitteilung. Fans von handgemachter Rock- und Pop-Musik können Mezzanine und Why A Name? am Freitag (14. Juni) um 19 Uhr im Joseph-Haydn-Gymnasium noch ein letztes Mal live erleben. Der Eintritt ist frei und auf dem Programm stehen an diesem Abend unter anderem Songs von Bands wie Imagine Dragons, Linkin Park, Red Hot Chili Peppers, Green Day, Bon Jovi und U 2.

Martin Peitz ein letztes Mal als Coach im Einsatz

uch Bandcoach Martin Peitz wird an diesem Abend zum letzten Mal die Leitung der Schülerbands übernehmen. Der 41jährige Sendener Musiker ist seit Dezember 2018 in der städtischen Musikschule Dortmund als Leiter des „House of Popular Music“ für die Bereiche Rock, Pop und Jazz verantwortlich und gibt die musikpädagogische Betreuung bedingt durch den Jobwechsel an die beiden Gitarrenlehrer Luca Mewes und Filipe Henrique weiter. Acht Jahre lang war Peitz in der Schule als Bandcoach im Einsatz. In dieser Zeit haben mehr als 30 Schülerinnen und Schüler in unterschiedlichen Konstellationen am Bandangebot der Schule teilgenommen. Mezzanine war dabei die am längsten bestehende Band und ganze sechs Jahre in nahezu unveränderter Besetzung aktiv. Neben den Auftritten bei „Haydn Rocks“ gehörten für die Schülerbands jährliche Konzerte im Hot Jazz Club, auf dem Stadtfest „Münster mittendrin“ und auf dem Sendener Maifest zu den Höhepunkten. Zuletzt waren sowohl Mezzanine als auch Why A Name? beim Dortmunder „Pop School Live Festival“ zu hören und konnten dabei direkt die neue Wirkungsstätte von Martin Peitz kennenlernen. Der Auftritt war Teil eines Workshops, der von Peitz organisiert und von überregional bekannten Musikern wie dem Dick Brave & The Backbeats-Produzenten André Tolba und dem Sasha-Schlagzeuger Sven Petri begleitet wurde.

Bands haben sich im Tonstudio verewigt

Da in Kürze von beiden Bands zum Abschluss professionelle und im Tonstudio entstandene Aufnahmen veröffentlicht werden, bleibt nach diesem letzten Auftritt zumindest noch eine Erinnerung für die heimische Stereoanlage erhalten. Martin Peitz und auch die Mitglieder der Bands freuen sich aber vor allem auf das hoffentlich gut besuchte Konzert im Joseph-Haydn-Gymnasium und sind sich sicher „Musik muss man live erleben. Dieser Abend wird ein Highlight!“