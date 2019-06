Sie erinnern an Gemälde alter Meister, die Fotografien von Dirk Frerichmann . Durch Motivwahl, Lichtgestaltung und Bildaufbau wirken manche wie Werke des Malers Caspar David Friedrich . Doch strebt der Fotograf und Designer ganz und gar kein romantisch verklärtes Bild von Natur und Landschaft an. Im Gegenteil.

„Ich bin viel mit der Kamera unterwegs und beobachte dabei eine zunehmende Urbanisierung unserer Landschaft. Trotzdem gibt es immer noch einige Stellen, an denen man die unverfälschte Schönheit erleben kann. Darauf möchte ich den Betrachter aufmerksam machen. Ich möchte eine Sehnsucht erzeugen und Menschen für den Erhalt der Natur gewinnen“, schildert der 41-jährige gebürtige Sendener seine Motivation, eine Auswahl seiner Fotos ab dem 16. Juni (Sonntag) im Rathaus auszustellen. „Außerdem“, fügt er lächelnd hinzu, „möchte man als künstlerisch Tätiger natürlich auch anderen Menschen etwas von sich zeigen und nicht für die Schublade arbeiten.“

Dirk Frerichmann Foto: sff

Frerichmann wird im Rathaus rund 30 großformatige Fotografien öffentlich präsentieren. Dabei handelt es sich um eine nur sehr kleine, aber durchaus repräsentative Auswahl, der in den vergangenen acht Jahren entstandenen Natur- und Landschaftsaufnahmen. „Die meisten Motive stammen aus Senden und dem Münsterland und bilden die heimatliche Landschaft ab. Zweiter Schwerpunkt der Ausstellung ist die Bergwelt. Es sind Blicke aus den Alpen und der Sierra Nevada.“

So unterschiedlich die Darstellungen auch sein mögen, eines ist dem Künstler generell wichtig: „Ich möchte mein emotionales Empfinden für den Betrachter nachvollziehbar machen. Er soll sich hineinziehen lassen. Jedes Bild steht für einen bestimmten Moment, der die Stimmung des Ganzen widerspiegelt und auf das Wesentliche fokussiert“, erläutert Frerichmann. Gleichzeitig möchte der Künstler zum Nachdenken und zur Kommunikation anregen: „Wie weit will der Mensch die Landschaft noch verändern – und was wollen wir unseren Kindern hinterlassen?“