16 Songs voller Energie und Lebensfreunde

Ihre Songs schmettern sie voller Inbrunst und versprühen dabei pure Lebensfreude: Die Schüler der Bonhoeffer-Grundschüler bewiesen bei einer professionellen Aufnahme mit den „Minimusikern“, wie viel musikalisches Talent in ihnen steckt.

Auf Rhythmus, Lautstärke, Atmung und Geschwindigkeit kam es bei der CD-Aufnahme an. „Das ist aber gar nicht schwer“, erzählt Chor-Sänger Arne begeistert. In der in ein kleines Tonstudio umfunktionierten Turnhalle der Bonhoeffer-Schule nahmen der Schulchor und einige der Grundschulklassen unter der Leitung der Musikpädagogen Lars Lütke-Lefert und Hendrik Müller-Späth von der Initiative „Minimusiker“ insgesamt 16 Lieder auf. Ihr Repertoire reichte dabei von Kinderklassikern wie „Ich mag den Frühling“ bis zu aktuellen Hits wie „Sowieso“ von Mark Forster.

Bonhoeffer-Schüler glänzen als Musiker 1/16 Die Schüler der Bonhoeffer-Schule bewiesen ihre Talent bei der Minimusiker-Produktion mit Ricarda Beckmann. Foto: hha

Eingeübt haben die Schüler die Songs im Unterricht und in den Chorproben unter der Leitung von Ricarda Beckmann – für die Proben stellen die „Minimusiker“ Playback-Aufnahmen und Liederbücher zur Verfügung. Denn Ziel des Projektes ist es, Musik im Schulleben zu integrieren und den Kindern die Kraft des Musizierens näherzubringen. Die CD-Aufnahme ist Teil eines Zertifizierungsprogrammes für Grundschulen: Nach einem weiteren Projekttag im Herbst darf sich die Bonhoeffer-Schule dann offiziell mit dem Titel „Minimusiker-Schule“ schmücken. Beeindruckt sind die Musikpädagogen vom schon bestehenden Engagement der Sendener Grundschule. „Wir treffen selten auf Schulen, in denen so viel Wert auf Musik gelegt wird“, betonte Lütke-Lefert.

Begeistert ist er auch von den jungen Sängern selbst: „Ihr habt so super gemacht, ihr könnt echt total stolz auf euch sein“, betonte der „Minimusiker“.