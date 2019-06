Gänsemarsch vorerst ohne Grenzen

Manche Sendener sind schon „Gans“ schön genervt. Von einer grauen Invasion, wie es dann manchmal heißt. Denn die anpassungsfähigen Vögel haben viele Grünflächen längst als ihr Revier besetzt. Vor allem die Kanadagans übernimmt die Rolle des „Platzhirsches“. Das Gefühl, dass sich diese Vögel exponentiell vermehren, teilt auch Holger Bothur . Zumindest habe man den Eindruck, dass dieses Federvieh besonders auf dem Vormarsch ist. Marc Schrameyer von der Unteren Landschaftsbehörde beim Kreis Coesfeld, der gerade erst zu einer Bereisung in Senden war, bestätigt: „Es ist zu einer ziemlichen Zunahme gekommen.“

Vereinzelte Beschwerden gehen bei Gemeinde ein

Beschwerden über die Gänse gehen auch bei der Gemeinde ein, aber nur „vereinzelt“, wie eine WN-Anfrage ergab. Die Schwelle einzuschreiten ist für die Kommune jedenfalls noch nicht überschritten. Denn die Hinweise aus der Bevölkerung beziehen sich vor allem auf die Exkremente, die die Vögel hinterlassen. Wenn Bürger sich über Begleiterscheingungen der Natur ärgern, reiche das aber nicht aus, damit die Verwaltung ihr Personal oder weitere Ressourcen einsetzt, erläutert Holger Bothur, Fachbereichsleiter für Bürgerservice, Ordnung und Soziales. Denn dazu müsse „die öffentliche Sicherheit gefährdet“ sein.

Vergrämen oder Bejagen Es gibt unterschiedliche Methoden, den Bestand der Kanadagänse einzudämmen, schildert Ordnungsamtsleiter Holger Bothur die Ansätze in anderer Kommunen. Auf Freiflächen, bei denen das Gras nicht kurz gehalten wird, fühlen sich die Vögel nicht wohl und meiden diese. Außerdem könnten Eier aus den Gelegen genommen und durch Doubles aus Beton ersetzt werden, was mit einigem Aufwand verbunden sei. Zäune an Spielplätzen können verhindern, dass Gänse die Fläche okkupieren. Als spürbar wirkungsvoll gelten die Maßnahmen aber nicht. Im Außenbereich dürfen die Vögel auch bejagt werden. Was aber tendenziell dazu führe, dass der Bestand im besiedelten Gebiet ansteige, gibt Bothur zu bedenken. ...

Eine Gefahrenlage, so Bothur, sei allerdings wegen der Gänse noch nicht eingetreten. „Aber wir behalten das im Blick“, ergänzt Niklas Esser als Pressesprecher der Gemeinde. Die Erfahrungen, die andere Kommunen mit dem Versuch der Eindämmung der Bestände sammeln, werden auch in Senden verfolgt.

Andere Arten werden nicht nachhaltig verdrängt

Die Einflüsse auf Flora und Fauna fallen ebenfalls noch nicht beträchtlich aus, resümiert Schrameyer. Die Kanadagänse zählt er zu den erfolgreich eingewanderten, nicht aber zu den invasiven Arten, die Probleme bereiten. Dass die schnell wachsenden Gänse-Familien andere Bewohner in ihrem Revier nachhaltig verdrängen – diese Befürchtung teilt der Experte beim Kreis im Hinblick auf die Gewässer in Senden nicht. Den Hinweis, dass vermehrter Kot – wie am Aasee in Münster als Herausforderung erkannt – in Senden ein Problem darstellt, lässt Schrameyer zumindest perspektivisch gelten. Nicht die Stever als Fließgewässer, wohl aber die Teiche in den Parks und die Schlossgräfte müssten in ihrem ökologischen Gleichgewicht aufmerksam betrachtet werden. Das Risiko, dass Gewässer „umkippen“ steige deutlich an, wenn die Tiere gefüttert werden, warnt der Fachmann aus der Coesfelder Behörde.

Drohgebärden, aber keine Gefährdung von Menschen

Dass die Schwarm-Vögel, deren Geschnatter von Anwohnern der frequentierten Reviere auch nicht unbedingt als Musik in den Ohren betrachtet wird, Menschen attackieren, davon hat Schrameyer noch nie gehört. „Es bleibt bei Drohgebärden.“ Spaziergänger oder Jogger sollten das „Bis hier her und nicht weiter“, das die Vögel aussenden, auch respektieren.