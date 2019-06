Getreu des Mottos „In verschiedenen Schuhen unterwegs“ begaben sich jetzt Landfrauen sowie Frauen, die nicht auf einem Hof leben, gemeinsam auf den Weg. Im Rahmen der landesweiten Aktion „Pumps@ Bauernhof“ ( WN berichteten) fuhren sie mit Fahrrädern durch die Davert in die Venne, wo sie auf dem Hof Welp zu Gast waren.

Elisabeth Welp erläuterte den Besucherinnen den Alltag im Bullenstall sowie im gesamten landwirtschaftlichem Betrieb. Dazu schlüpfte sie in Gummistiefelletten und machte dem Motto „In verschiedenen Schuhen unterwegs“ alle Ehre. Im Stall zeigte ihr Mann Franz Josef, wie die Tiere gefüttert werden. Dazu fuhr er mit dem Trecker und einem speziellen Anhänger, dem Futtermischwagen, durch die Stallgasse. „In dem Futter ist der größte Teil Maissilage, etwas Grassilage, Stroh und Kraft- und Mineralfutter“, erklärte er den Besucherinnen. „Den Mais bauen wir eigentlich immer selber an, aber wegen der Hitze im letzten Jahr hatte der zu kleine Kolben. In denen steckt die Energie. Deswegen müssen wir jetzt etwas Maismehl dazukaufen“, erläuterte der Landwirt.

Insgesamt 300 Bullen leben auf dem Hof Welp. Mit großen Augen beobachteten die Tiere die Gäste, die ihnen fast noch interessanter schienen als das Futter. Den Schweinen des Hofes wurde ebenfalls ein Besuch abgestattet. Auch der vielfältige Gemüsegarten der Familie weckte das Interesse der Frauen. Nach den Besichtigungen bestand bei ein paar Häppchen ausreichend Gelegenheit zu einem Gedankenaustausch.

Seit zwei Jahren gibt es die Aktion „Pumps@ Bauernhof“. Das Ziel ist es, über Landwirtschaft ins Gespräch zu kommen. Die Landfrauen wollen Verbraucherinnen über den Alltag auf dem Hof informieren und mit ihnen in den Dialog kommen.