Gut besucht war die Jahreshauptversammlung des Heimatvereins Bösensell im Kaminzimmer des Gasthauses Temme. Nach dem Bericht des Vorstands über die Aktivitäten des vergangenen Jahres und dem Kassenbericht würdigte der Vorsitzende Eugen Kölker 38 Jahre Vorstandsarbeit, mit der Margret Große Hellmann, vor allem in ihrem Zuständigkeitsbereich Plattdeutsch, zum Profil des Heimatvereins maßgeblich beigetragen hat. Sie hat, so Kölker, damit ein wertvolles Stück Heimat(-vereins)geschichte geschrieben, heißt es in einer Mitteilung.

Danach erläuterte der Vorsitzende Pläne und Projekte des Vereins für die kommende Monate, wie zum Beispiel einen „Kaminabend“ mit (historischen) Erinnerungen, einen „Lokaltermin“ an einem für Bösensell bedeutsamen Ort, einen Ausflug zum Planetarium in Münster oder einen weiteren Plattdeutschen Nachmittag.

Im Anschluss an die Regularien begeisterte Matthias Foschepoth in einem mehr als zweistündigen Vortrag die Anwesenden mit einem beeindruckenden Bildervortrag über das Bösenseller Gemeindeleben im vergangenen Jahr sowie vor 25 Jahren, heißt es in der Mitteilung des Heimatvereins.