Eine besondere Gelegenheit, Schloss Senden zu erleben, bietet sich am kommenden Sonntag (16. Juni): Am „Schlösser- und Burgentag“ können sich Besucher von 11 bis 18 Uhr persönlich vom Baufortschritt überzeugen und die erblühende Natur im Schlosspark genießen.

Es hat sich viel getan auf Schloss Senden: Im vergangenen Dreivierteljahr konnten enorme Fortschritte bei der Sanierung des Rombergtrakts mitsamt dem malerischen Balkon über der Gräfte und dem neu bedachten Südturm erzielt werden, teilt der Verein Schloss Senden mit. Auch das Mannenhaus, das vormals in die Gräfte abzusacken drohte, ist inzwischen durch ein Spezialverfahren gesichert worden (WN berichteten). Über den aktuellen Sanierungsstand können sich Besucher bei der Teilnahme an den Baustellenführungen (um 11 Uhr und um 15 Uhr) informieren. Zudem bietet sich an diesem Tag ausreichend Gelegenheit, einen Blick in die prächtige Beletage des Herrenhauses zu werfen, heißt es weiter.

Hungrige Ausflügler erhalten auf Wunsch ein Picknick-Paket samt Decke, um sich im Schatten der alten Parkbäume bei Bratwurstspezialitäten und Waffeln zu stärken. Und auch für die kleinen Besucher gibt es wieder besondere Angebote: Neben einem Preisrätsel besteht die Möglichkeit, sich beim Workshop „Mit Federkiel und Tintenfass“ am Schreiben in historischen Schriften zu versuchen.

Der „Schlösser- und Burgentag Münsterland“ wird vom Münsterland e.V. organisiert und findet in diesem Jahr zum dritten Mal statt. Viele historische Gebäude öffnen an diesem Tag ihre Pforten und bieten Führungen und besondere Aktionen an.