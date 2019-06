Senden blüht weiter auf. Und das nicht allein dank des gleichnamigen, privat initiierten Projektes sowie der Aktion „Blütenpracht am Wegesrand“ der Landwirte. Auch das im Juli 2017 begonnene Regionale-Projekt „Wasser, Wege, Stever“ trägt erste farbenfrohe Blüten. So ist im Zuge der Renaturierung des Dümmers ein idyllischer mit Klatschmohn, Kornblumen und Kamille dicht bewachsener Wildblumenstreifen am Bachlauf entstanden. Den Uferweg säumen lang wachsende, heimische Gräser. Weitere Bereiche an Stever und Dümmer sollen diesem Beispiel jetzt folgen.

„Längs des neu angelegten Weges am evangelischen Gemeindezentrum sind Wildblumen ausgesät worden, um Artenvielfalt und Ökologie zu verbessern“, berichtet Erwin Oberhaus auf WN-Anfrage. „Auch an der Böschung der Stever werden Gräser neu eingesät. Zwischenzeitlich haben uns die Gänse dort das Grün herausgezogen“, fügt der Projektleiter schmunzelnd hinzu.

Mittlerweile sind auch die Treppen sowie die Beleuchtung an dem neu geschaffenen Aufenthaltsbereich am Steverufer fertig. „Auf der Fläche wollen wir drei große, jeweils drei Meter breite Sitzbänke aufstellen. Oben, am Weg, sollen zwei weitere hinzukommen. Es ist dasselbe Modell, das wir im Ortskern verwenden. Die Bänke sind schon bestellt. Wir müssen aber mit einer Lieferfrist bis August rechnen“, berichtet Oberhaus. Das gepflasterte, barrierefrei zugängliche Plateau soll zum Verweilen an der Stever einladen und das renaturierte Gewässer für Naturfreunde „erlebbar“ machen, lautet ein Ziel von „Wasser, Wege, Stever“.

An der Stever lassen die Bänke und die Geländer für den neu geschaffenen Aufenthaltsbereich noch auf sich warten. Foto: sff

Im Rahmen des Projektes ist die in der Nähe des Schlosses gelegene Fläche zwischen Dümmer und Stever ausgebaggert worden. Bei Hochwasser dient der Bereich als Rückhaltebecken und schützt Ortslage vor einer Überschwemmung ( WN berichteten). „Auch dort ist Regio-Saat mit Grassamen aus der Region eingebracht worden. Zusätzlich werden wir Wildblumen aussäen“, verspricht Oberhaus. Da sich die Bauarbeiten ihrem Ende nähern, können die beiden Wege im Bürgerpark voraussichtlich im Lauf dieses Monats wieder freigegeben werden.

Länger gedulden müssen sich all diejenigen, die den Geh- und Radweg an der Stever in Bredenbeck nutzen wollen. Dort werden aktuell immer noch die drei Querbauwerke abgebaut und durch sogenannte „Fischtreppen“ ersetzt. „Wenn das Wetter jetzt keine Kapriolen schlägt, sind wir dort Ende Juli/Anfang August fertig und können den Weg wieder freigeben“, kündigt der Projektleiter an.