„Erlebnis International 2019“: So lautet das Motto des Begegnungsfestes der Flüchtlingshilfe Senden und des Ökumenischen Jugendtreffs Senden, das am 30. Juni (Sonntag) am Joseph-Haydn-Gymnasium starten soll. Von 11 bis 17 Uhr können dort Alt- und Neubürger bei Musik, Tanz und Kulinarik ein Miteinander erleben, das Kulturgrenzen überschreitet, teilt die Flüchtlingshilfe mit. Damit die Festankündigung möglichst „sichtbar“ wird, stellte sich das Organisationsteam der neuen Herausforderung, selbst Plakate zu kleben und anzubringen.

Der eine oder andere mag im Stillen denken: „Noch´n Fest?“, nachdem in Senden nach dem Maifest zur Zeit das Mittsommernachtsfest des Heimatvereins sowie ein Schützenfest dem anderen folgen. Das mache deutlich, heißt es weiter, „wie breit das Engagement von Gemeinde, Gewerbe und Vereinen hier im Ort aufgestellt ist. Denn jedes Event hat seinen eigenen Charakter.“ So heißt es am 30. Juni: „Manakish trifft auf Bratwurst“, wenn das syrische Restaurant Elben aus Münster mit einem Food-Truck vorfährt. Und später: „Kuchen vom Sendener Bäcker trifft auf Baklava“.

Nicht nur das kulinarische, auch das musikalische Angebot trägt grenzüberschreitenden Charakter mit deutscher, orientalischer, afrikanischer und internationaler Musik. Den Auftakt macht dazu der Musikverein Senden. Beim gemeinsamen Spiel – vom Feuerlöschen bis zum Torwandschießen – können Kinder und Jugendliche ihr Geschick erproben. Der Jugendtreff Vivo hat einen Parcours mit anschließender Preisverleihung ausgearbeitet. In einer Hüpfburg an der Steverwiese können auch die Kleinen ihrer Bewegungsfreude freien Lauf lassen. Ab 16 Uhr darf zu orientalischer Musik gemeinsam getanzt werden.