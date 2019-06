Weg zum Amt bleibt noch nötig

Das ganze Rathaus auf dem Handy: So weit ist die Sendener Verwaltung (noch) nicht. Doch das Thema Digitalisierung nimmt dort einen hohen Stellenwert ein. Sowohl für die internen Abläufe als auch für den kommunalen Service. Wer seinen Personalausweis verlängern oder den Wohnsitz ändern möchte, muss aber gleichwohl vorerst noch das Bürgeramt aufsuchen. Denn nicht nur bei den „Behördenklassikern“ gilt, dass die Stevergemeinde keine eigenständigen Insellösungen anbieten möchte – und oftmals auch gar nicht könnte, wie Niklas Esser , Wirtschaftsförderer und einer der Digitalisierung-Experten im Sendener Rathaus, betont.

Bund, Länder und Kommunen „tüfteln“ an gemeinsamen Portal

Für die Bürger könnte aber gelten: Was lange währt, wird endlich gut. Denn im Online-Zugangsgesetz wurde 2017 verankert, dass Bund, Länder und Kommunen alle knappe 600 Verwaltungsleistungen bis 2022 digitalisieren. Ob Kindergeld oder Bauantrag: Egal welche staatliche Ebene und Behörde dafür zuständig ist – die Anträge sollen über ein gemeinsames Portal abgewickelt werden. Esser begrüßt diese Lösung, weil sie höchstmöglichen Komfort für die Nutzer gewährleistet. Die Umsetzung sei aber „alles andere als trivial“, gibt er zu bedenken.

Mehr WLAN-Zonen Zum Smart-City-Konzept, mit dem Senden bundesweit Schlagzeilen macht, gehören nicht nur flächendeckendes Glasfaser, digitalisierte Schulen und zeitgemäße Präsenz mit Homepage und App, sondern auch WLAN im Ortskern. Über den hinaus soll das schnelle und kostenlose Netz sich auch im Bereich Sportpark/Steverhalle erstrecken, sobald diese saniert ist. Für den Bahnhof Bösensell und Ottmarsbocholt laufen auch Überlegungen. ...

Authentifizierung markiert wichtigste Hürde

Entscheidend sei, dass sich die Bürger beim Austausch mit den virtuellen Behörden sicher authentifizieren können. Ein Beispiel, in denen der digitale Austausch mit Ämtern, zumal beim heiklen Thema Steuern, funktioniert, seien aber mit ELSTER schon auf dem Markt.

Schnelles Surfen ohne Limits – mit der WLAN-Zone in Sendens Ortskern macht das Eisessen am Brunnen noch mehr Spaß. Foto: di

Die Gemeinde Senden habe mit ihrer neuen Homepage und der Handy-App eine wichtige Voraussetzung für e-Government geschaffen, betont Esser. In Verbindung mit einem flächendeckend bis in die Außenbereiche verfügbaren Breitbandnetz „sind wir gut aufgestellt“, betont der Angehörige der digitalen Koordinierungsgruppe im Rathaus.

Formulare noch ohne Kontakt zum Adressaten

Trotz moderner Web-Präsenz steckt die Verwaltung via Internet aber auch in Senden noch in den Kinderschuhen. Zwar sind Formulare von Anmeldung im Einwohnermeldeamt über Abholvollmacht von Ausweisen bis zur Gewerbeanmeldung oder Hundesteuer auf der Homepage zu finden. Doch in den allermeisten Fällen kann man das pdf-Formular nur ausdrucken, nicht aber online ausfüllen und direkt an den Adressaten schicken. Eine Etappe weiter in Richtung Digitalzeitalter ist die Kommunalverwaltung bei Bewerbungen um ein Baugrundstück aus dem Fundus der Gemeinde oder dem Antrag für die Sendener Familienkarte.

Gemeinde will mehr Gas geben

Der Weg zum Rathaus bleibt also vorerst nötig. Schon ab 2020 sollen aber einzelne Dienstleistungen vom PC oder Handy auf der Terrasse aus zu regeln sein, stellt Esser in Aussicht, dass die Gemeinde „Gas“ geben werde. Die technischen und rechtlichen Fragestellungen hinter jeder einzelnen behördlichen Tätigkeit erforderten aber Zeit und Know-how.

Transparenz politischer Entscheidungen steigt

Doch nicht nur Behördengänge und bürokratische Hürden durch unverständliche Formulare sollen unter dem Vorzeichen des e-Governments entfallen. Vielmehr soll auch die Demokratie vor Ort gestärkt werden. Wozu in Senden und anderen Kommunen schon beiträgt, dass sämtliche Sitzungsvorlagen oder auch Bebauungspläne und andere Dokumente, die politischen Entscheidungen zugrunde liegen, mit wenigen Klicks über die Gemeinde-Page aufzuspüren sind. Was den Informationsfluss unmittelbarer und schneller werden lässt.

Digitale Durchdringung zählt zu Standortfaktoren

Für Sebastian Täger ist die Digitalisierung deshalb insgesamt ein zentrales Anliegen, wie der Bürgermeister gegenüber den WN betont. Der Arbeitsfluss in seiner Verwaltung, die sich bei diesen Fragen im Verbund mit anderen Gemeinden austauscht, ändere sich nicht nur. Wie stark und wie komfortabel ein Ort digital aufgestellt sei, gerate auch für Neubürger und ansiedelndes Gewerbe zu einem wichtigen Standortfaktor. Mit dem Senden, das NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart am 5. Juli als eine Modellregion besucht, punkten will. „Wir sind auf einem guten Weg“, so Täger.