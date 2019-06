Ganz im Zeichen des Breitensports stand der 40. Geburtstag des Handballabteilung des ASV Senden am Samstag: In der neuen Halle im Sportpark hatten die Verantwortlichen zu einem abwechslungsreichen Handball-Event geladen. In bunt gemischten Teams zeigten die Spieler von den Kleinsten Minispielern bis zu den Senioren, was am Handball begeistert.

„Handball steht für sportliches Engagement und solidarischen Zusammenhalt“, stellte der Abteilungsleiter Dr. Jochen Jungblut in seiner Ansprache beim abendlichen Festakt fest. Er gab einen kurzen Abriss der Geschichte des Handballs in Senden von den Anfängen als Abteilung des VfL 1979 bis heute. Ein Höhepunkt waren unter anderem die Verleihung des „Grünen Bandes“ des Deutschen Handballbundes (DHB) 1997. Es ist die bedeutendste Auszeichnung, die es für die Förderung junger Sportler in Deutschland gibt. Ebenso nannte er die Beteiligung an der Gründung der A-Jugend-Bundesliga 2011.

Faszinierend sei für ihn immer der Respekt, den sich die Spieler vor und nach den Spielen entgegen brächten, auch wenn es auf dem Feld manchmal etwas härter zugehe.

Prof. Dr. Jochen Jungblut (l.) erhielt von Wilhelm Barnhusen die Goldene Ehrennadel des Handballverbandes Westfalen für seine 30-jährige Tätigkeit als Abteilungsleiter. Foto: Andreas Krüskemper

Der stellvertretende Bürgermeister Alfons Hues überbrachte Glückwünsche der Gemeinde zum runden Geburtstag. In der Politik seien viele unterwegs, die nicht einschätzen könnten, was Vereine für die Gemeinschaft leisteten, stellte er fest. „Ich wünsche mir, dass die Unterstützung der Vereine durch die Politik wieder so wird, wie sie einmal war“, so der Politiker.

Georg Kremerskothen, Vorsitzender des Gesamt-ASV, gratulierte der Handballabteilung ebenfalls. Anerkennung zollte den Handballern auch Daniel Hooge, Vorsitzender des Handballkreises Münster: „Der ASV ist der erfolgreichste Handballverein im Handballkreis“, stellte er fest.

Für seine 30jährige Tätigkeit als Abteilungsleiter erhielt Jungblut noch eine zusätzliche Ehrung: Wilhelm Barnhusen, Vorsitzender des Hanballverbandes Westfalen, zeichnete ihn mit der Goldenen Ehrennadel aus, der höchsten Auszeichnung, die der Handballverband zu vergeben hat. Untermalt wurde der Festakt von Auftritten der Dansmüskes aus Ottmarsbocholt und der Modern-Dance-Abteilung des ASV. Der Abend klang gemütlich aus – bei Grillwurst und Kaltgetränken.