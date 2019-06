Ob Fußballtrainer oder Helfer für Flüchtlingsfamilien – das Ehrenamt trägt ganz erheblich zur Lebensqualität in Senden bei. Damit diese Beteuerung nicht zur bloßen Floskel gerät, soll ein „Bürgerpreis“ ausgelobt werden, der besonderen Einsatz würdigt – für das Gemeinwesen oder auch für die Umwelt. Während in diesem Ziel Einigkeit herrscht, dauert die Debatte um die Feinjustierung in den politischen Gremien noch an. So auch am Dienstagabend im Sozialausschuss.

Günter Wierling ( CDU ) gab den Wunsch zu Protokoll, dass alle Ortsteile in der Jury, die über die Preisvergabe entscheidet, vertreten sein sollen. Wolfgang Dropmann (Grüne) sah es als nicht notwendig an, gleichsam eine Ortsteil-Quote in der Jury-Besetzung zu verankern.

Der Entwurf für die Richtlinien der Vergabe des Preises sieht bisher vor, dass die Jury aus jeweils zwei Bürgern im Alter von unter und über 30 Jahren sowie aus den Vorsitzenden von Sozial- und Umweltausschuss, zwei Vertretern der Gemeindeverwaltung und einem ehemaligen Preisträger gebildet wird.

An dem altermäßigen Proporz stieß sich Alfons Hues (CDU). Es komme nicht auf den Jahrgang an, sondern darauf, „dass einer etwas vom Ehrenamt versteht“. Wieder hielt Dropmann dagegen: „Für uns ist es wichtig, junge Menschen in der Jury zu haben, die mitentscheiden können“, regte er an, die junge Generation mit ins Boot zu holen.

Ob und wie diese Anregungen in die Endfassung der Richtlinien einfließen, zeigt sich in der weiteren Beratungskette. Das Thema Bürgerpreis steht am 4. Juli noch im Haupt- und Finanzausschuss auf der Tagesordnung. Das letzte Wort hat der Gemeinderat, der am 11. Juli tagt. Den Richtlinien-Entwurf hatten Vertreter der Fraktionen gemeinsam mit der Beauftragten für Demografie-Folgen und Ehrenamt, Susanne Espenhahn, und der Klimaschutzbeauftragten Petra Volmerg erstellt. Der mit 1500 Euro dotierte Bürgerpreis soll künftig jährlich anstelle des Umweltpreises verliehen werden.