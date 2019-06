Ganze Stufe hat das Abi bestanden

Abschied nehmen heißt es am Samstag (29. Juni) für den 20. Abi-Jahrgang am Joseph-Haydn-Gymnasium. Die Feierlichkeiten beginnen mit einem ökumenischen Gottesdienst um 9 Uhr in der Pfarrkirche St. Laurentius. Daran schließt sich die feierliche Zeugnisübergabe (ab 10.30 Uhr) im Foyer des JHG an. Die 60-köpfige Jahrgangsstufe wird mit der allgemeinen Hochschulreife entlassen, darunter drei Mal mit einem Schnitt von 1,0. Der Abi-Ball findet in der Halle 2 im Sportpark Senden statt, Einlass 17.30 Uhr.

Begleitet wurde die diesjährige Abiturientia neben den Leistungs- und Grundkurslehrern von der Stufenleitung Julia Kring und Martin Stadlbauer sowie dem Oberstufenkoordinator Gisbert Bücker. Als Leistungskurse waren Mathematik, Deutsch, Englisch, Physik, Bio und Sozialwissenschaften zustande gekommen. Auffällig, so eine Mitteilung des JHG, sei, dass Mathe das am häufigsten gewählte Abiturfach als Leistungskurs und Grundkurs bildet. Für fast neun von zehn Schülern war es ein Abi-Fach – eine Quote, die deutlich über dem Landesdurchschnitt liege. Das gelte auch für den Anteil der Mädchen im Mathe- und Physik-LK.

Folgende Schülerinnen und Schüler haben (laut Pressemitteilung des Gymnasiums) die Abiturprüfungen erfolgreich bestanden: Beck, Mia Franziska ; Beuers, Pia; Birkan, Alara; Bischoff, Thomas; Bornhorn, Tabeah; Clausen, Jana; Echter, Salome; Eckmann, René; Ernst, Laura; Espenhahn, Nina Marie; Franz, Madeleine; Garcia Caso, Ana Emilia; Gaszek, Theresa; Gerber, Christian; Große Schute, Tabea; Hagemann, Josephine; Hambrecht, Laura; Hanke, Bastian; Harhues, Hannah; Heuer, Laura-Sophie; Hüging, Jonas; Hüging, Simon; Jaeger, Luise; Kemper, Hannah; Ketheeswaran, Vinogika; Kilinberg, Maxim; Klapproth, Marei Loreen; Koch, Carolin Louisa; Koenig, Leona; Kollek, Joshua; Lindner, Jan Pedro; Lösel, Sarah; Mohar, Joris; Neugebauer, Justin; Nieland, Saskia; Ollenborger, Lukas; Orth, Leona; Osthues, Carla; Regenbogen, Hannah; Reher, Mareike; Riemenschneider, Melina; Ristau, Mia; Ross, Simon; Schäfer, Johanna; Schell, Katharina; Schulze Dernebockholt, Florian; Schulze Icking, Philipp; Senkbeil, Aileen; Silla, Marvin; Strohmeier, Malin; Strotmann, Jana; Tacke, Aileen; Thiemann, Sascha; Tübergen, Nick; Vespermann, Sarah; Werning, Lea; Wetterkamp, Caio-Leon; Whittle, Catalina; Wirtz, Florian und Wortberg, Johannes.