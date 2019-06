„Ich finde das hier total super“

Ein laues Lüftchen, so um die schnuckeligen 25 Grad. Ein „kühles Blondes“ oder ein Gläschen Wein am plätschernden Laurentius-Brunnen. Live Musik. Und das zusammen mit netten Leuten in lauschiger Biergartenatmosphäre: Angenehmer kann ein Tag kaum ausklingen.

Mehrere Hundert Gäste genossen am Donnerstag das mediterrane Ambiente des ersten „Sendener Feierabends“. Und so feierte das neue Angebot eine überaus gelungene Premiere, der im Lauf des Sommers vier weitere „Aufführungen“ in Senden sowie jeweils eine weitere in Ottmarsbocholt und Bösensell folgen sollen.

„Essen, Getränke, Tische und Stühle. Alles ist hervorragend organisiert“, lobte Sebastian Täger das Engagement des Event-Veranstalters Wilfried Reckers . Täger war in Doppelfunktion vor Ort: als Bürgermeister sowie als Gitarrist der Gruppe „Strongbow“, die den Abend mit populärer Rockmusik begleitete. „Wenn es zu laut werden sollte, feiert einfach mit“, empfahl Täger augenzwinkernd den Gästen. Bevor gerockt wurde, leiteten Kinder aus Weißrussland, die zurzeit in Senden zu Gast sind (WN berichteten) den Abend mit zwei Liedern aus ihrer Heimat ein.

Sendener Feierabend feiert Premiere 1/17 Der erste Sendener Feierabend ist auf eine grandios gute Resonanz gestoßen. Mehrere Hundert Gäste genossen einen gemütlichen Tagesausklang am Brunnenplatz. Foto: sff

Der erste Sendener Feierabend ist auf eine grandios gute Resonanz gestoßen. Mehrere Hundert Gäste genossen einen gemütlichen Tagesausklang am Brunnenplatz. Foto: sff

Der erste Sendener Feierabend ist auf eine grandios gute Resonanz gestoßen. Mehrere Hundert Gäste genossen einen gemütlichen Tagesausklang am Brunnenplatz. Foto: sff

Der erste Sendener Feierabend ist auf eine grandios gute Resonanz gestoßen. Mehrere Hundert Gäste genossen einen gemütlichen Tagesausklang am Brunnenplatz. Foto: sff

Der erste Sendener Feierabend ist auf eine grandios gute Resonanz gestoßen. Mehrere Hundert Gäste genossen einen gemütlichen Tagesausklang am Brunnenplatz. Foto: sff

Der erste Sendener Feierabend ist auf eine grandios gute Resonanz gestoßen. Mehrere Hundert Gäste genossen einen gemütlichen Tagesausklang am Brunnenplatz. Foto: sff

Der erste Sendener Feierabend ist auf eine grandios gute Resonanz gestoßen. Mehrere Hundert Gäste genossen einen gemütlichen Tagesausklang am Brunnenplatz. Foto: sff

Der erste Sendener Feierabend ist auf eine grandios gute Resonanz gestoßen. Mehrere Hundert Gäste genossen einen gemütlichen Tagesausklang am Brunnenplatz. Foto: sff

Der erste Sendener Feierabend ist auf eine grandios gute Resonanz gestoßen. Mehrere Hundert Gäste genossen einen gemütlichen Tagesausklang am Brunnenplatz. Foto: sff

Der erste Sendener Feierabend ist auf eine grandios gute Resonanz gestoßen. Mehrere Hundert Gäste genossen einen gemütlichen Tagesausklang am Brunnenplatz. Foto: sff

Der erste Sendener Feierabend ist auf eine grandios gute Resonanz gestoßen. Mehrere Hundert Gäste genossen einen gemütlichen Tagesausklang am Brunnenplatz. Foto: sff

Der erste Sendener Feierabend ist auf eine grandios gute Resonanz gestoßen. Mehrere Hundert Gäste genossen einen gemütlichen Tagesausklang am Brunnenplatz. Foto: sff

Der erste Sendener Feierabend ist auf eine grandios gute Resonanz gestoßen. Mehrere Hundert Gäste genossen einen gemütlichen Tagesausklang am Brunnenplatz. Foto: sff

Der erste Sendener Feierabend ist auf eine grandios gute Resonanz gestoßen. Mehrere Hundert Gäste genossen einen gemütlichen Tagesausklang am Brunnenplatz. Foto: sff

Der erste Sendener Feierabend ist auf eine grandios gute Resonanz gestoßen. Mehrere Hundert Gäste genossen einen gemütlichen Tagesausklang am Brunnenplatz. Foto: sff

Der erste Sendener Feierabend ist auf eine grandios gute Resonanz gestoßen. Mehrere Hundert Gäste genossen einen gemütlichen Tagesausklang am Brunnenplatz. Foto: sff

Der erste Sendener Feierabend ist auf eine grandios gute Resonanz gestoßen. Mehrere Hundert Gäste genossen einen gemütlichen Tagesausklang am Brunnenplatz. Foto: sff

„Ich finde das hier total super. Großartig. Man trifft sich, es ist gesellig. Man kann sich austauschen und Musik hören“, lobte Gisela Laschzok die neue Veranstaltung. „Wir finden es super und sind begeistert. Wir haben uns tierisch auf heute Abend gefreut“, jubelte Beate Böhmer. „Endlich ist was los im Ort“, pflichteten ihr Simone Kretschmer und Susanne Ostermann bei. „Hier ist das Wohnzimmer von Senden. Auch der Markt heute Morgen, war schon absolut spitze“, lobte Peter Wagner das Ambiente des neu gestalteten Bereiches am Brunnenplatz und der Eintrachtstraße.

Einen kritischen Blick warf Rainer Scherner auf den „Sendener Feierabend“: „Ich finde es grundsätzlich klasse, die Leute zusammenzubringen. Ich weiß aber nicht, ob ein Kinderchor passend für eine solche Veranstaltung ist. Und der Sound der Band ist nicht gut abgestimmt und zu laut für die Atmosphäre.“

Vielleicht stößt die Kritik ja auf fruchtbaren Boden. Denn Event-Veranstalters Wilfried Reckers hatte eingangs des Abends um Anregungen gebeten, um die weiteren „Sendener Feierabende“ noch besser an die Wünsche des Publikums anpassen zu können.