Flügel für die Zukunft verliehen

„Gib mir Wurzeln, schenk mir Flügel“: Unter diesem poetischen Titel feierten am Freitagnachmittag 45 Jugendliche mit einem Gottesdienst, der offiziellen Zeugnisübergabe mit buntem Rahmenprogramm und einem Fest ihren Abschied von der Edith-Stein-Schule. Wegen des Umbaus der Steverhalle fanden die Feierlichkeiten in der zur Festhalle umdekorierten „Alten Sporthalle“ statt.

„Alle haben einen Abschluss erreicht“, hob Schulleiter Rainer Leifken freudig hervor. „50 Prozent von euch gehen in die Berufsausbildung und speziell ins Handwerk. Eine gute Entscheidung. Die Wirtschaft braucht euch, das Handwerk braucht euch, wir brauchen euch“, führte der Rektor aus.

In seiner Rede verglich Leifken die Schule und die Schulzeit mit einem Fußball. So wie der Fußball sinnvoll gefüllt werden müsse, um spielfähig zu sein, seien die Jugendlichen in der Schule mit einem „gesunden Grundwissen“ sowie Kompetenzen wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Respekt, Ausdauer, Freundlichkeit, Teamfähigkeit und Toleranz ausgestattet worden. Für die immer wieder nötigen „Anstöße“ dankte Leifken dem Kollegium, insbesondere den Klassenlehrerinnen Nicole Schroeder und Mandy Franke, sowie den Eltern. Bei einigen Schülern sei manchmal „die Luft“ zwar raus gewesen. „In solchen Fällen gab es ja noch die Kolleginnen der Berufsorientierung und unsere Sozialpädagogen. Sie suchten nach dem Loch, aus dem die Luft entwichen war und stopften es mit dem nötigen Fingerspitzengefühl“, so Leifken. Es sei niemand in einen Abhang gerollt oder geplatzt. Somit wurden drei Jugendliche mit dem Abschluss im Bildungsgang „Lernen“, 20 weitere mit dem Hauptschulabschluss nach Klasse 10A und 13 mit dem Mittleren Schulabschluss verabschiedet. Neun Absolventen erreichten den Mittleren Schulabschluss mit der Qualifikation für das Gymnasium.

Edith-Stein-Schule verabschiedet 45 Absolventen 1/89 Impressionen von der Entlassfeier der Edith-Stein-Schule Foto: sff

Bürgermeister Sebastian Täger überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde und wies eindrücklich darauf hin, dass Firmen „händeringend“ nach Auszubildenden suchen. „Als Absolventen der Edith-Stein-Schule seid ihr sehr, sehr begehrt“, so Täger. Angesichts der Hitze in der Festhalle beschränkten sich die Elternvertreterinnen Gabriele Reimchen und Nicole Graeven auf die Essenz ihrer eigentlichen Rede: „Habt Erfolg, aber nicht auf Kosten anderer. Seid zielstrebig, aber nicht rücksichtslos, bleibt neugierig und wenn ihr einmal stolpert, dann steht einfach wieder auf und traut euch was zu.“

Mit herzlichen Worten bedankten sich die Schülersprecher Paulina Prochota und Jürgen Sinev bei allen Lehrkräften und Cornelia Korfmacher, Leiterin des Berufskoordinierungsbüros der Schule. Schließlich wurden alle Mitglieder des Kollegiums auf die Bühne gebeten und erhielten als Dankeschön Blumengrüße der Absolventen.

Aufgelockert wurden die Redebeiträge durch ein buntes Programm mit Tanz, Musik, Theaterszenen und Sketchen, vorbereitet unter der Federführung von Steffi Homann, Sonja Stemmer und Conny Dinse.