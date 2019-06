Solch einen Nervenkitzel wünscht sich jedes Schützenfest. Spannender ging es kaum noch als am Freitagabend in der Venne. Drei Aspiranten hielten auch dann noch drauf, als es richtig kribbelig wurde – und Sven Lindfeld war es schließlich, dem der Zufall zu unermesslichem Glück verhalf. Es war der insgesamt 299. Schuss, den der zweite Vorsitzende der St. Johannesbruderschaft um 21.25 Uhr abgab und der den nur noch am seidenen Faden hängenden Adler zum Absturz brachte. Der vorletzte Schuss kam von keinem anderen als Andreas Wessel, der den Vogel erstmals (zusammen mit seinem Vater) gebaut hatte. Dritter im Bunde war Stephan Kriesinger gewesen. Zur Mitregentin erkor sich der freudestrahlende König Charline Klinger.

Ausführlicher Bericht folgt.