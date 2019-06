Eher Musketiere als Apokalypse

Senden -

100 Prozent Erfolgsquote bei den Abiturprüfungen, ein guter Notenschnitt von 2,33 und gleich drei Schüler mit der Bestnote 1,0 – die Zahlen stimmen bei der Abiturientia des Joseph-Haydn-Gymnasiums im Jahr 2019. Doch bei aller Freude über das Erreichte: „Das ist nicht, was uns für eure Zukunft bedeutsam erscheint“, betonte Stufenleiterin Julia Kring (Leitung gemeinsam mit Martin Stadlbauer) in ihrem Ausblick auf die Zeit nach der Schule. Sie stimmt bei der feierlichen Entlassfeier am Samstag im Foyer des Gymnasiums nachdenkliche Töne an.