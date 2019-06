Regent und Volk im Freudentaumel

Der Kampf war spannend und das Finale packend gewesen. Was nach der Entscheidung zu Gunsten von Sven Lindfeld und Charline Klinger folgte, lässt sich am besten mit dem Wort Ekstase beschreiben. Die Begeisterung in der gesamten Kompanie, sie war unglaublich. Egal, ob am Freitagabend an der Vogelstange oder am Samstag im Zelt, die Venne war nicht mehr zu halten. Die Nächte mochten kurz und die Temperaturen schweißtreibend sein, hier waren alle nur einfach glücklich. Und der Eichenprozessionsspinner konnte diese tolle Stimmung auch nicht trüben, zumal die Mannschaft der St. Johannes-Bruderschaft den Raupen tags zuvor nach Kräften zu Leibe gerückt war.

Welch hohe Sympathien die Venne auch über ihre Grenzen genießt, wird daraus ersichtlich, dass mit Sven Lindfeld dieses Mal ein Ottmarsbocholter König geworden ist. Der 26-jährige Kfz-Meister berief Verena und Stephan Kriesinger sowie Theresa Kock und Sascha Focke in den Hofstaat. Damit brauchte der Oberst Andreas Wessel einen neuen Adjutanten. Vertretungsweise sprang sein Onkel Helmut „Charly“ Wessel ein und übernahm die Aufgabe von Sascha Focke.

Beim Frühschoppen am Samstag standen zahlreiche Ehrungen auf dem Programm, wobei Clemens Reher gleich zweimal ausgezeichnet wurde. Ganz besondere Verdienste hat er sich in über 60 Jahren als Vogelbauer erworben. Die in seiner Werkstatt entstandenen Adler seien immer erstklassig gewesen, so die lobenden Worte des Vorsitzenden Michael Löbke. Und zwar deshalb, „weil es kein einziger überlebt hat“. Darüber hinaus bekam Reher einen Orden als silberner Jubiläumskönig, denn vor 25 Jahren war er es selbst gewesen, der seinem eigenen Werk den Garaus machte. Mitregentin war seinerzeit Mathilde Miloszyk gewesen. Vor 50 Jahren hatten Anton Meskemper und Hildegard Wessel regiert.

In dem Jahr in die Johannesbruderschaft neu eingetreten sind Hartmut Brosterhaus und Heinrich Wessel. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden jetzt Stefan Kleuter, Andreas Löbke und Markus Reher ausgezeichnet. Die aktuellen Vereinsmeister im Schießen, Christiane Löbke (Michael Löbke: „Der Name meiner Schwester steht jetzt gefühlte 200-mal auf dem Pokal“) und Andre Welp, kamen ebenfalls in den Genuss eines Ordens. Last not least wurde der Festwirtin Tina Bockholt für die perfekte Organisation gedankt, wobei diese das Lob zurückgab. „Ihr helft alle mit“, so etwas gebe es sonst nirgends. Typisch Venne.