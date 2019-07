„Das Internet ist wie eine Welle: Entweder man lernt, auf ihr zu schwimmen, oder man geht unter“, sagte Microsoft-Gründer Bill Gates schon vor über 25 Jahren. Seither haben Smartphone, Tablet & Co. längst Einzug gehalten in die Kinder- und Jugendzimmer. Gleichwohl steht die Frage im Raum, wie es um die Medienkompetenz der Heranwachsenden bestellt ist und wie die Schulen den wachsenden Herausforderungen gerecht werden können.

Mit diesem umfangreichen Themenkomplex befasste sich der Schulausschuss in seiner jüngsten Sitzung. Oliver Kasten und Carsten Schellnock vom Medienzentrum Kreis Coesfeld referierten über „Lernen im digitalen Wandel“. Jürgen Thomaßen vom gleichnamigen Consulting-Büro stellte einen Medienentwicklungsplan für die Schulen vor.

„Das Land hat den Schulen die Vermittlung von Medienkompetenz als Bildungsauftrag gegeben. Es geht um Dinge, die die Eltern so nicht leisten können und die für Lehrer eine Riesenaufgabe darstellen“, so Kasten. Ein wesentliches Ziel sei es, gleichartige Standards bezüglich der Ausstattung zu schaffen, um Chancengleichheit gewährleisten zu können. Darüber hinaus werde eine flächendeckende Vernetzung mit allen Schulträgern im Kreis Coesfeld angestrebt – als Basis für einen optimalen Informations- und Erfahrungsaustausch.

Schellnock empfahl den Vertretern der Gemeinde dringend, umgehend Fördermittel im Rahmen der „Digitaloffensive Nordrhein-Westfalen“ abzugreifen, um die Schulen bezüglich der Ausstattung und Infrastruktur auf einen einheitlich guten Stand zu bringen. „Wenn Sie die Chance vermasseln, ist das Geld weg“, warnte der Medienberater. Durch die Vernetzung aller Schulen in der Region ergebe sich zudem die Chance, selbstständig ein „schlüssiges pädagogisches Konzept“ für die Vermittlung der Medienkompetenz zu entwickeln. „Dazu begeben sich alle zwölf Schulträger im Kreis Coesfeld gemeinsam auf den Weg“, so Schellnock. Sebastian Täger unterstützte die Aussage: „Die Technik muss zuverlässig laufen, dazu ist ein einheitliches System notwendig. Es funktioniert nicht, wenn sich jede einzelne Schule auf den Weg begibt.“ Absehbare „erste Maßnahmen“ für Senden könnten allerdings schon jetzt umgesetzt werden.

In Sachen Digitalisierung seien die Sendener Schulen zwar schon auf einem „relativ guten Stand“, konstatierte Thomaßen. Allerdings sei der Gerätebestand heterogen, was einen hohen Wartungsaufwand verursache. Außerdem seien etliche Geräte veraltet, und es mangele an mobilen Endgeräten. Da eine 1:1-Ausstattung der Schüler zu kostenintensiv sei, empfahl er, die Schulen mit einer Kernausstattung zu versehen. Darüber hinaus müsse ein Konzept erarbeitet werden, damit die notwendigen individuellen Geräte „für jeden Schüler finanzierbar sind“. Zu klären sei auch, wie weit zum Beispiel die technischen Aufgaben (First-Level-Support) der Lehrer reichen sollen. In seinem Medienentwicklungsplan empfahl Thomaßen unter anderem Jahresbilanzgespräche zur bedarfsgerechten Beschaffung der IT-Ausstattung, zentral gebündelte Beschaffungen, den weiteren Ausbau der Vernetzung, Lehrer-Fortbildung durch das Kompetenzteam des Kreises sowie die Einführung eines Controllings und Berichtswesens. Diesem Vorschlage stimmte der Ausschuss einmütig zu.