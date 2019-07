Wehr ruft zu erhöhter Vorsicht auf

Das Feuer war schnell gelöscht. Doch allzu leicht hätte der nur drei bis vier Meter entfernte Wald lichterloh in Flammen stehen können. Der Aufmerksamkeit eines Passanten und dem schnellen Eingreifen der Sendener Feuerwehr dürfte es zu verdanken sein, dass sich am Freitagmorgen kein ausgewachsener Waldbrand in der Bauerschaft Bredenbeck entwickelt hat.

Gegen 8.43 Uhr hatte ein Spaziergänger, der mit seinem Hund am Waldrand Gassi ging, die Leitstelle alarmiert. Mit der Information „Brand am Waldrand“ rückten der Löschzug Senden mit 25 Einsatzkräften, Polizei und Rettungsdienst zum Huxburg-Weg aus. „Auf einer Fläche direkt neben dem Busch brannte der Bewuchs. Offenbar schon längere Zeit, weil auch Äste und ein Baumstumpf verkohlt waren“, berichtete Einsatzleiter Olaf Pohlmann an der Brandstelle. „Wir bitten die Bevölkerung um ganz besondere Achtsamkeit beim Umgang mit Feuer oder brennenden Zigaretten. Der Boden ist knochentrocken und Brände können sich deshalb sehr schnell ausbreiten“, machte Pohlmann auf die erhöhte Waldbrandgefahr aufmerksam. Aus diesem Grund wurde die nur wenige Quadratmeter große Fläche mit insgesamt rund 3000 Litern Wasser geflutet, um ein erneutes Aufglimmen durch etwaige Glutnester auszuschließen.

„Das Feuer ist wahrscheinlich durch fahrlässiges Verhalten entstanden“, so Manfred Overbeck auf WN-Anfrage. Sendens Feuerwehr-Chef warnt eindringlich vor der erhöhten Waldbrandgefahr. Der ausgetrocknete Boden im Bereich des Venner Moores berge besondere Risiken: „Im Torf glimmt der Brand weiter und breitet sich unterirdisch aus. Dabei ist nicht absehbar, wie weit und an welcher Stelle das Feuer wieder an die Oberfläche tritt“, erläutert Overbeck.

Oberirdisch können neben der oft genannten achtlos weggeworfene, glimmenden Zigarettenkippen noch andere fahrlässige Verhaltensweisen einen Großbrand auslösen: „Ein Feuer kann zum Beispiel durch den Brennglaseffekt von Glasscherben entzündet werden. Eine weitere Gefahr besteht, wenn Autos auf ausgetrockneten Flächen abgestellt werden. Der heiße Katalysator entzündet den Bewuchs. Und auch hier breitet sich ein Brand schnell aus“, führt der Sendener Feuerwehr-Chef aus. Demzufolge sollte ein Rauchverbot insbesondere in der Nähe von Waldflächen eingehalten werden. Ebenso sollte unbedingt auf Grillen und offenes Feuer verzichtet werden. Und wegen der Hitzeabstrahlung von Katalysatoren sollten Fahrzeuge nicht auf Wiesen oder Waldwegen abgestellt werden.