Mit vielen Komplimenten, einem dicken Dankeschön und einem gerüttelt Maß an Respekt vor der Arbeit des Vereins Schloss Senden e.V. verließ Dr. Martina Fleßner die Sitzung. Allerdings öffnete sich das „Portemonnaie“ der Gemeinde nicht so weit, wie vom Verein gehofft, als dessen Geschäftsführerin den Mandatsträgern am Donnerstagabend im Haupt- und Finanzausschuss Bericht erstattete.

Der Schloss Senden e.V. hatte einen Zuschuss in Höhe von 85 000 Euro erbeten. Die Summe kam durch drei Faktoren zustande: Erstens schließt das Kulturprojekt „Mit Droste im Glashaus“, für das mehrere Fördergeber akquiriert und Eigenmittel des Vereins eingeflossen waren, mit einer Lücke von 10 000 Euro ab. Zweitens ergaben sich bei der Fassadensanierung des Rombergtraktes trotz Zuschüssen und erheblichen Eigenanteilen des Vereins Mehrkosten in Höhe von mindestens 55 000 Euro, weil sämtliche Fugen ausgetauscht werden mussten und nicht – wie erwartet – nur etwa 40 Prozent von ihnen. Da das Gerüst aber einmal stand, sei die Maßnahme durchgezogen worden. Als drittes schlägt ein Brandschutzkonzept mit 20 000 Euro zu Buche, ohne das die öffentliche Nutzung des Denkmals für Veranstaltungen nicht möglich sei.

„ Das Schloss würde uns als Gemeinde überfordern. Das Schloss würde uns als Gemeinde überfordern. “ Dr. Christian Vogdt (CDU) lobt den Verein Schloss Senden e.V.

„Wir sehen das mit großer Sympathie“, fasste Dr. Christian Vogdt ( CDU ) das bisherige Engagement des Schloss-Vereins zusammen, dessen Früchte der Arbeit immer erkennbarer seien. Der Ratsherr räumte auch ein: „Das Schloss würde uns als Gemeinde überfordern.“ Soweit die verbalen Blumen. Doch die Dornen folgten auf dem Fuße: Die Mehrheitsfraktion möchte, dass von den beantragten 85 000 Euro nur 80 Prozent aus dem Gemeindesäckel übernommen werden. Immerhin, so Vogdt, seien in dieser Quote nicht nur Investitions-, sondern auch Kosten für ein kulturelles Programm enthalten. Die Deckelung begründete die CDU damit, dass auch anderen Vereinen (darunter den Sportvereinen) ein Eigenanteil 20 Prozent abverlangt werde.

Graben zwischen CDU und der Opposition samt Bürgermeister

Alle anderen Fraktionen und der Bürgermeister teilten diese Einschätzung nicht. In zweierlei Hinsicht wurde die Gegenrede geführt: Ob Sportvereine, die dem Wohl ihrer Mitgliedschaft dienen, überhaupt mit dem Einsatz für Schloss Senden – das der gesamten Gemeinde als Leuchtturm mit Anziehungskraft in die Region (so Peter Moll für die FDP) zugute komme – vergleichbar seien, gaben mehrere Ausschussmitglieder zu bedenken. Außerdem sei das tatsächliche Ausmaß, mit dem sich der Verein Schloss Senden e.V. oder dessen Angehörige in das Projekt einbringen, beträchtlicher als es aus dem Wortlaut des Antrages hervorgehe.

Sebastian Täger, der zugab, zunächst auch von der Höhe des geforderten Schloss-Zuschusses überrascht zu sein, resümierte aus seiner Sicht: „Ich sehe schon einen hohen Eigenanteil erfüllt.“ Am Abstimmungsergebnis änderte das Statement des Bürgermeisters nichts: Die CDU setzte sich mit knapper Mehrheit durch.