Viel Lob erntete die „Teilnehmergemeinschaft Glasfaser Außenbereich Senden“ am Freitagnachmittag von Prof. Dr. Andreas Pinkwart : „Mit ihrem Eigenengagement haben Sie ein tolles Beispiel für andere geschaffen und der Gesellschaft viel Geld erspart. Mit dem Glasfaserausbau sind sie jetzt weiter als so manche Großstadt“, stellte der Wirtschaftsminister des Landes NRW bei einem Ortstermin in Bösensell fest. Dort werden in diesen Tagen die letzten Lehrrohre für den Glasfaserausbau im Außenbereich gelegt. Pinkwart bezeichnete den Einsatz des 350 Mitglieder zählenden Vereins als „Investition in die Zukunft, von der der ländliche Raum und insbesondere die junge Generation profitieren“. Das Projekt in der Gemeinde Senden sei landesweit vorbildlich.

Alfons Schräder und Marc Füstmann von der Teilnehmergemeinschaft stellten dem Minister die Pflugtechnik vor, mit deren Hilfe der „Buddelverein“ seit 2016 in den Bauerschaften der Gemeinde rund 180 Kilometer Leerrohre für die Glasfaserversorgung gelegt hat. Ganz ohne Förderung können durch die geschaffene Infrastruktur über 600 Haushalte in den Bauerschaften an die Datenautobahn angeschlossen werden. Circa 70 Prozent der Haushalte seien bereits am Netz, so Wirtschaftsförderer Niklas Esser.

Neben dem technischen Nutzeffekt des Projektes machte Schräder auch auf eine positive soziale Komponente aufmerksam: „Die Nachbarn haben zusammen im Graben gestanden, gemeinsam gebuddelt und hatten Spaß in den Backen.“