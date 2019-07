Die Standort-Qualität Sendens findet vielfach Anerkennung. Das zeigen etliche erfolgreiche Akquisen von Firmen, die teils das benachbarte Oberzen­trum verlassen oder sich als heimische Betriebe vergrößert haben. Ein Unternehmen, das zu den Global Playern und Marktführern in seiner Branche zählt, hat jetzt ebenfalls ein Auge auf die Stevergemeinde geworfen. Konkret geht es um eine Fläche in Bösensell, die von Gleisen, Bahnhofstraße und L 550 umschlossen wird. Ein niederländisches Unternehmen möchte dort nach WN-Informationen ein vollautomatisiertes Tiefkühl-Hochregallager errichten. Zum Riesen-Kühlschrank käme ein Schulungszentrum hinzu. Trotz moderner Technik sollen immer noch rund 150 Arbeitsplätze entstehen.

Infos an die Politik in nichtöffentlicher Sitzung

So lauten Informationen der WN-Lokalredaktion, die im Sendener Rathaus und beim Investor auf Anfrage bislang nicht bestätigt wurden. Denn das Vorhaben stand erst am Donnerstag auf der Tagesordnung des nicht öffentlichen Teils des Haupt- und Finanzausschusses (HFA) der Gemeinde. Die Kommunalpolitiker hatten über die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans zu entscheiden, der offenbar Voraussetzung dafür ist, das Projekt in dem Gewerbegebiet über baurechtliche Hürden zu hieven. Die einstige Gaststätte Farwick, die inzwischen der Gemeinde gehört und als Unterkunft für Flüchtlinge dient, müsste für das Vorhaben wohl ebenfalls den Besitzer wechseln.

Während Manager des Unternehmens für Fragen der Kommunalpolitiker im HFA zur Verfügung standen und schon Gespräche mit Genehmigungsbehörden geführt worden sein sollen, ist die notwendige Grundstückstransaktion noch nicht unter Dach und Fach. Der Eigentümer des Areals bestätigte gegenüber den WN , dass eine Anfrage des Unternehmens vorliege. Es seien aber „noch keinerlei Verhandlungen geführt“ worden, so der Eigentümer, der seine Haltung noch nicht offenlegen möchte.

Investition soll sich auf 60 Millionen Euro belaufen

Die verkehrsgünstige Lage und Infrastruktur führten wohl dazu, dass Bösensell das Interesse des Logistikers geweckt hat, der in Rheine bereits den größten Kühlschrank Deutschlands betreibt und weiter expandieren will. So kühl dort Waren gelagert werden, so heiß begehrt dürfte das Unternehmen als Perle im Collier der Gewerbe-Akquise sein, zu dem zuletzt einige Preziosen hinzugefügt wurden. Dafür sprechen Arbeitsplätze, Gewerbesteuern und eine Investition, die sich laut WN-Informationen auf rund 60 Millionen Euro belaufen soll.