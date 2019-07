Ein meisterlicher Schalker

Mit dem neuen Königspaar Stefan „Rose“ Ross und dessen Ehefrau Iris erlebte Ottmarsbocholt kurz vor Ferienbeginn einmal mehr einen Höhepunkt seines dörflichen Gemeinschaftslebens. Es wurde gejubelt, es wurde applaudiert, es wurde gesungen und es wurde getanzt. Nach dem spannenden Duell vom Freitagabend war einfach nur noch Freude und Fröhlichkeit angesagt. Maßgeblichen Anteil an der Super-Stimmung hatte auch der Hofstaat, in den Simone und Patrick Döhla, Christin und Kajan Kallwey, Sandra und Frank Rottmann sowie Evelyn und Stefan Vorspohl berufen wurden.

Mit Stefan Ross und Martin Klinger hätten ein Schalke- und ein BVB-Fan um die Regentschaft in der St.-Johannes-Bruderschaft gekämpft, berichtete der Vorsitzende Uwe Horstmann am Samstagabend bei der Eröffnung des Königsballs, wobei der Anhänger von Königsblau dann am Ende die Nase vorn gehabt hätte. Horstmann selbst war beim Schießen unverhofft eine Schlüsselfunktion zugefallen, denn sein Treffer hatte den Adler mit einem Schlag halbiert. Der Schreck, er stand ihm buchstäblich im Gesicht geschrieben. Was, wenn da womöglich alles heruntergekommen wäre? Jetzt wurde erst einmal eine Schießpause eingelegt, und dann waren es nur noch die beiden Duellanten, welche sich ans Gewehr wagten. Gebaut hatte den Vogel Klaus Wulfing, der vertretungsweise für Markus König eingesprungen war. Ob darin auch die Ursache dafür zu suchen war, dass die Krone diesmal dermaßen fest saß, dass sie erst zum Schluss mit dem ganzen Vogel herunterkam, ist nicht bekannt.

Schützenfest 2019 in Ottmarsbocholt 1/59 Schützenfest 2019 in Ottmarsbocholt Foto: Uli Reismann

Nach der Entscheidung zu Gunsten des 47-jährigen Versicherungskaufmanns wurde auf der Horst noch lange gefeiert.

Nur die Nachbarn des frischgebackenen Königs, die wurden dort nicht mehr gesehen – und das hatte seinen Grund. „Als wir nachts nach Hause kamen, war dort alles geschmückt“, erzählte „Rose“, der auch Geschäftsführer der Johannes-Bruderschaft ist, am Samstagabend, wo zunächst eine Regenpause für den offiziellen Fototermin mit der Dia-Gruppe des Heimatvereins genutzt wurde. Bei jenem Konterfei, bei dem auch das Offizierskorps mit aufs Bild kam, sei selten so viel Farbe im Spiel gewesen wie dieses Mal, hieß es von Beobachtern. Das lag nicht nur daran, dass als Kulisse erstmals die herrlichen Grünanlagen des Geschäftes Möller auserwählt worden waren. Mehr noch galt das für das linke Auge eines Fahnenoffiziers, der bei der Sause in der vorangegangenen Nacht ein wenig ins Stolpern geraten war und dabei einen unerfreulichen Kontakt mit der Theke gehabt hatte.