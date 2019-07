Rudi Schaluppke ist Bademeister im sozialen Brennpunkt-Stadtteil Köln-Zollstock. Insofern durfte sich der Komiker, bürgerlich Robbi Pawlik , bei seinem Auftritt am Samstagabend im Beach-Bereich des Cabrio-Bades wie zu Hause fühlen. Vor lediglich rund 60 kommunikationsfreudigen Zuschauern beleuchtete der Vollblut-Bademeister „diverse Interessenskonflikte in der Konstellation Bademeister-Badegast 3.0“.

Schaluppke hat es nicht leicht: Er muss sich beispielsweise mit „Pubertieren“ mit den Namen Jerome, Patrick oder Summer Kimberly und aufdringlichen Badegästen wie Opa Heinrich auseinandersetzen und sich der Avancen von Oma Krause im Leopardentanga erwehren.

Schaluppkes Programm „Chlorreiche Tage“ bot eine Aneinanderreihung von Anekdoten, lockeren und dummen Sprüchen aus dem Bademeisteralltag, mal über, mal unter der Wasseroberfläche. Als letztes Wort bleibt dem Herrscher über sein Reich stets die Aufforderung: „Geh duschen!“ Ein Bademeister müsse dabei Sonderpädagoge, Vermittler, Diplomat, Dienstleister und „Sozialarbeiter am Beckenrand der Gesellschaft“ in einer Person sein.

Vor besondere Herausforderungen stellen Schaluppke Kinder und Eltern in seinen Seepferdchen-Kursen. Die verwöhnten Vierjährigen und ihre Helikoptereltern nerven den sonst so coolen „Fachangestellten für Bäderbetriebe“, wie er sich alternativ nennt, gewaltig. Über eine Mutter meinte Schaluppke: „Die Tante macht bei mir in der Schwimmhalle erst mal das Elternabzeichen – eine Stunde Hängen am Einmeterbrett, von unten.“

Musikalisch präsentierte „MC Schaluppke“ Jazz („Mit Blümchenkappe gegen die Arthrose“), Rap („Im feuchten Milieu“) und Rock („Einer“). Dabei zeigte er manch gewagten Tanzschritt. Gelegentlich schien Schaluppke bei seinem Auftritt etwas zu tief in die Klischeekiste zu greifen. Etwas mehr Mut zur Überraschung hätte nicht schaden können. Dennoch bot „Bademeister Schaluppke“ ein Potpourri an interessanten Sprüchen, einige werden sicherlich im Gedächtnis bleiben.