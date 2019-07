Gemeinsame Werte hoch gehalten

„Wie schnell jemand aus unseren Reihen verstirbt, wissen Sie genau so gut wie ich“. Mit diesen Worten leitete Oberst Markus Möller am Sonntag bei der Kranzniederlegung am Kriegerehrenmal seine Gedanken zum bevorstehenden Abriss der Leichenhalle ein. Damit würde den Ottmarsbocholtern die Möglichkeit eines „würdevollen Abschiednehmens“ genommen, „die wir aber benötigen“. Daher gelte sein Dank jenen Bürgern, „die sich für den Bau einer neuen Trauerhalle hier auf diesem Friedhof eingesetzt haben“.

Uwe Horstmann zeichnete Fahnenoffiziere Klaus Wulfing für 25 Dienstjahre aus. Foto: ure

Nach dem Weitermarsch des gesamten Bataillons von St. Johannes-Bruderschaft und Junggesellenverein zum Hörster Platz ergriff der Oberst erneut das Wort. Über 525 Jahre Vereinsleben, auf die beide Vereine zusammengerechnet, gäben Anlass, jenen Männern zu danken, die in all dieser Zeit „die Tugenden Kameradschaft, Rücksichtnahme, Vertrauen und Teamgeist“ hoch gehalten hätten. Werte wie Glaube, Sitte und Heimat „mögen auch noch für nachfolgende Generationen von Bedeutung sein“. Ausdrücklich lud er alle neu Zugezogenen ein, „mit uns gemeinsam Schützenfest zu feiern und dabei unsere Tradition und Gastfreundschaft kennenzulernen“.

Des Weiteren Ehrungen auf dem Programm: Aus dem aktiven Dienst verabschiedet wurden die beiden Fahnenoffiziere Klaus Wulfing (25 Jahre) und Wolfgang Graf (zwölf Jahre). Auf eine 60-jährige Mitgliedschaft in der St. Johannes-Bruderschaft kann Norbert Rengshausen zurückblicken. 50 Jahre dabei sind Gottfried Suntrup, Josef Dornhege und Gerhard Reckert. Das Königspaar vor 50 Jahren hieß Rudi Bertling (amtierender Kaiser des Junggesellenvereins) mit Ehefrau Thea. Vor 40 Jahren hatten Willi Eckervogt und Hildegard Liermann die Regentschaft inne und vor 25 Jahren Heinrich Weppelmann zusammen mit Heike Breitner. Für fünfjährigen Einsatz in Vorstand und Festausschuss wurde Reiner Große Schute, Thomas Gnegel, Uwe Horstmann sowie Raphael und Thomas Kamlage gedankt.

St. Johannes-Bruderschaft ehrt verdiente Mitglieder 1/24 Zum Abschluss des Schützenfestes ehrte die St. Johannes-Bruderschaft Ottmarsbocholt verdiente Mitglieder und gedachte der Verstorbenen. Foto: ure

Bei den Junggesellen wurde Michael Kamlage für 15-jährigen Dienst als Hauptmann der Jägerkompanie ausgezeichnet. Mit einem jeweils fünfjährigen Dienst verdient gemacht haben sich Eric Laboor (Jäger), Luca Schulze Hillert und Raphael Närmann (Fahnenschläger), Mark Liermann und Andreas Sieme (Fahnenträger) sowie Vincent Lindfeld und Janis Lordiek (Vorstand). Befördert wurden Thilo Vorspohl (Fähnrich), Julian Vorspohl und Dirk Hülsbusch (Fahnenoffiziere), Jan Weppelmann (Feldwebel) und Raphael Möllers (Hauptmann).