In der gesamten Region etwas Gutes für den Artenschutz tun: Das ist der Grundgedanke des 2017 von der Stiftung Westfälische Kulturlandschaft und den Landwirtschaftlichen Kreisverbänden initiierten Projektes „Blühendes Band durchs Münsterland“. Ein Stück dieses Bandes läuft nunmehr im dritten Jahr durch die Gemeinde Senden.

Einer, der sich von Beginn an für „Blütenpracht am Wegesrand“ aktiv einsetzt und damit Insekten „Raststätten am Stiel“ schafft, ist Stefan Entrup-Lödde. „Bienen, Hummeln und andere Insekten profitieren davon. Und es sieht gut aus“, sagt der Sendener Landwirt, der im Frühjahr einen 300 Meter langen und 1,5 Meter breiten Streifen mit einer speziellen Wildblumenmischung parallel zum Maisfeld ausgesät hat. „Insgesamt 22 verschiedene Arten sind in der Samenmischung enthalten. Auf dieses Weise haben wir von Juni bis in den Oktober hinein durchgehend blühende Wildblumen neben den Feldern“, sagt Sebastian Ermann . Das Vorstandsmitglied des Landwirtschaftlichen Ortsverbandes Senden freut sich, dass sich auch in diesem Jahr wieder viele seiner Berufskollegen an der Aktion für den Artenschutz beteiligen.

Allein im Ortsteil Senden machen 23 Landwirte mit. Sie haben für die 1,5 Meter breiten Blühstreifen insgesamt 9000 Meter längs ihrer Felder zur Verfügung gestellt. In Ottmarsbocholt beteiligen sich acht Landwirte mit insgesamt 2500 Meter langen Ackerstreifen. Besonders beispielhaft ist der Einsatz der Bösenseller Bauern. Zehn Berufskollegen sind mit rund 7000 Metern Blühstreifen dabei. „Sie haben nicht nur am Wegesrand ausgesät, sondern haben an Kreuzungsbereichen auch Ecken freigelassen und dort Wildblumenwiesen gepflanzt“, berichtet Ermann. Damit würden Sichtbehinderungen durch hochstehenden Mais vermieden, was für zusätzliche Verkehrssicherheit sorge. „Das ist eine Idee, die wir im nächsten Jahr auch in Senden aufnehmen sollten“, sagt das Vorstandsmitglied es Landwirtschaftlichen Ortsverbandes.