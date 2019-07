Trostlos liegt es seit drei Jahren da, das Gelände des früheren Lehrschwimmbeckens. Gleichwohl existieren Ideen, wie der 1400 Quadratmeter große Bereich mit wenig Geld und viel Fantasie für die Kinder des Dorfes zu einem Spiel- und Lernraum gestaltet werden könnte. Eltern des Offenen Ganztags (OGS) und der Übermittagbetreuung (Ümi) haben die Initiative ergriffen, um mit der Gemeinde Senden und den Nachbarn des Geländes Nutzungsmöglichkeiten auszuloten. Auf dem weiten Areal existiert bisher nur ein Sandkasten mit Schaukel, Klettergerüst und Wippe.

„Im Sommer möchten die Kinder der OGS und der Ümi draußen spielen. Darum brauchen wir für heiße Tage eine Beschattung auf der Fläche“, nennt OGS-Mutter Nicole Rademacher einen wesentlichen Elternwunsch. „Ein Wasseranschluss wäre wichtig, besonders für die Ferienbetreuung, damit sich die Kinder abkühlen können“, ergänzt Sybille Schöning. Ebenfalls sinnvoll sei ein Bauwagen für Aktionen und die Lagerung von Spielgeräten. „Er müsste jedoch finanzierbar sein. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp“, hofft die OGS-Betreuerin.

Die Eltern können sich auf dem Areal neben Spielmöglichkeiten auch Hochbeete, einen „Naschgarten“ mit Sträuchern und eine Wildblumenwiese vorstellen. „In Zusammenarbeit mit der Schule würde so ein grünes Klassenzimmer entstehen“, nennt Rademacher eine Perspektive, die sich öffnen könnte. Um Belästigungen der Nachbarn zu vermeiden, sollte das Areal nur zu festgelegten Zeiten offen sein. Lediglich Schule, OGS, Kindergarten und Sportverein sollten Schlüssel erhalten.

„Ich könnte mir langfristig zum Beispiel einen Wasserspielplatz an der zentralen Stelle vorstellen“, sagt Sebastian Täger auf WN-Anfrage. „Es existiert jedoch keine Festlegung, wie das Gelände auf Dauer genutzt werden soll“, bremst der Bürgermeister allzu weit reichende Überlegungen, räumt jedoch ein: „Es spricht nichts dagegen, dass in Eigeninitiative Sonnensegel und ein Bauwagen aufgestellt werden.“ Sehr deutlich weist Täger darauf hin, „dass aktuell die Umgestaltung des Schulhofes oberste Priorität“ habe. Dort gebe es schon beschattete Bereiche, die von der OGS und in den Ferien genutzt werden können. Was auf dem früheren Schwimmbadgelände vorerst möglich ist, sollten seiner Ansicht nach Schule, OGS-Trägerverein und Gemeinde im Herbst näher besprechen. In die Überlegungen müsste die geplante Neugestaltung des Schulhofes einbezogen werden.