Seit 14 Jahren können Schüler des Joseph-Haydn-Gymnasiums (JHG) das international renommierte Cambridge Sprachzertifikat erwerben. In diesem Jahr war die Teilnehmerzahl so hoch wie noch nie. „Mit 18 Kandidaten liegen wir damit im gesamten Münsterland an Nummer zwei“, so Cambridge-Koordinator Joachim Lüken. Und weiter stellt er in der Pressemitteilung der Schule fest: „Für ein relativ kleines Gymnasium wie das unsere ist das mehr als bemerkenswert.“

Auf die anspruchsvollen Prüfungen in den Bereichen Lesen, Schreiben, Hören und Sprechen wurden die Gymnasiasten von Oliver Petraitis vorbereitet. Der beliebte amerikanische Fremdsprachenassistent war nach seiner Zeit am JHG zwecks Studiums in Münster geblieben und konnte so den Sprachkurs übernehmen.

Aber auch in Französisch gibt es Erfolge zu verzeichnen: 14 Schülerinnen und Schüler halten nun die begehrten Zertifikate in den Händen. Vorbereitet wurden sie von Sprachassistentin Myriam Araste. „Das sprachliche Niveau der Teilnehmer ist bemerkenswert“, resümierte Französischlehrerin Theresia Espelage-Weiß, die die Sprachprüfungen in DELF für das Sendener Gymnasium koordiniert.