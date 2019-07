Die Nachricht, die ein Radiosender verbreitete, hört sich verheißungsvoll an: Demnach soll der Bahnhof Bösensell bis 2020 saniert sein. Nach den Recherchen der WN beim Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (ZVM) – die am Vortag unbeantwortet geblieben waren – wird die Zuversicht wieder leicht getrübt. Denn Markus Rümke vom ZVM fügt zur Ankündigung, dass in Bösensell im kommenden Jahr gebaut wird, am Donnerstag das Wörtchen „voraussichtlich“ hinzu.

Sicher ist, dass nicht zum ersten Mal angekündigt wird, dass die Bahn den Haltepunkt in Angriff nehmen will. Baurecht liegt bereits seit 2018 vor. Die Maßnahme durchlief auch eine europaweite Ausschreibung, weshalb aber kein Zuschlag erteilt wurde, wollte die Pressestelle der Bahn damals nicht näher erläutern.

Dass es im Laufe von 2019 bereits Abstimmungsgespräche über die Maßnahmen in Bösensell gegeben habe, schildert jetzt eine Regionalpressesprecherin der DB AG. Sie unterstreicht, dass erheblicher Vorlauf nötig sei, weil das Bauprojekt mit „Sperrpausen“ verbunden ist, bei denen der Verkehr auf der Hauptstrecke ruht. Dass die Baumaßnahme in 2020 begonnen und womöglich sogar abgeschlossen werde, konnte die Unternehmenssprecherin am Donnerstagnachmittag gegenüber den WN nicht mehr bestätigen, da es für Nachfragen bei Fachabteilungen für diesen Arbeitstag zu spät sei.

Die Gemeinde Senden verfolgt die Entwicklung an dem Haltepunkt mit Interesse, so Niklas Esser, kommunaler Wirtschaftsförderer und Pressesprecher. Die Gemeinde hat ihren Part der Planung seit 2015 in der Schublade liegen.

Im Mittelpunkt der barrierefreien Umgestaltung steht, dass die Bahnsteige verbreitert und in der Höhe angepasst werden – um einen halben Meter, der fehlt, um Rollstuhlfahrern einen ungehinderten Ein- und Ausstieg zu ermöglichen. Taktile Markierungen für sehbehinderte Menschen und die Beleuchtung sind weitere Themen. Die Rampen zu den Bahnsteigen stehen ebenfalls auf dem Prüfstand und müssen gegebenenfalls angepasst werden, so Rümke vom ZVM. Die Gemeinde will sich mehr um das Erscheinungsbild und das Umfeld kümmern. Defekte Glasbausteine sollen beispielsweise verschwinden und ein Hotspot des Sendener City-WLAN Einzug halten – sofern der Sanierungszug hält.