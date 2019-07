Es wurde wieder spät an der Vogelstange der Vereinigten Schützengesellschaft Gettrup-Dorfbauerschaft. Erst um 22.56 Uhr fiel am Freitagabend die Entscheidung. Es war der 318. Schuss, der einen spannenden Wettkampf unter zahlreichen Bewerbern beendete. Dabei stand das Glück letztlich Thomas Schemmer zur Seite. In den vergangenen Jahren hatte das Vorstandsmitglied bereits mehrere Anläufe unternommen, die aber allesamt nicht zum angestrebten Ziel geführt hatten. Nun blieb er aber endlich der strahlende Sieger. Zur Mitregentin erwählte sich Schemmer seine Ehefrau Stefanie , die gebürtig vom Hof Schulze Messing kommt, wo das Königsschießen nunmehr seit 33 Jahren ausgetragen wird. Ehrendamen sind Christa Ermann und Mechthild Große Scharmann. Der Heimweg für das frischgebackene Königspaar war ausgesprochen kurz. Es wohnt Luftlinie kaum mehr als 150 Meter vom Schießstand entfernt.