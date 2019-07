Sagenhaft große Beteiligung durch die Schützen

Eine handelsübliche Bibel hat über 730 000 Wörter. Über eine Kurzversion, für die man nicht mal eine Minute braucht, um sie zu lesen, berichtete Pfarrer Klemens Schneider am späten Samstagnachmittag während des Gottesdienstes der Schützengesellschaft Gettrup-Dorfbauerschaft. In seiner Predigt stellte er eine Initiative der Evangelischen Kirche vor, die die Kernbotschaften der Bibel in drei griffigen Slogans zusammenfasst und auf einen Bierdeckel gedruckt habe. Den Schützen gefiel das und sie waren ganz Ohr – alleine schon deshalb, weil hier alle Nasen lang das Wort Bier vorkam.

Das Königspaar Thomas und Stefanie Schemmer (rechts) mit den Ehrendamen Mechthild Große Scharmann (links vorne) und Christa Ermann.

Das Königspaar Thomas und Stefanie Schemmer mit den Ehrendamen Christa Ermann (links) und Mechthild Große Scharmann.

Gefallenenehrung am Kriegerehrenmal.

Antreten am Dümmer.

Gefallenenehrung am Kriegerehrenmal.

Antreten am Dümmer.

Gekonnter Fahnenschlag der Schützengesellschaft Gettrup-Dorfbauerschaft.

Polonaise der Schützengesellschaft Gettrup-Dorfbauerschaft.

Schwungvoller Festball der Schützengesellschaft Gettrup-Dorfbauerschaft.

Bibel-Botschaften für die Bierdeckel

Beim anschließenden Antreten bedankte sich Oberst Hubert Kleuter bei dem Geistlichen für diese charmante Art, eine Verbindung zwischen Kirche und Schützenverein herzustellen: „Irgendwann werden wir bestimmt noch die Gelegenheit finden, diese Bierdeckel unter unsere Gläser zu stellen.“

Nachdenkliche Worte am Kriegerehrenmal

Während der Gefallenenehrung am Kriegerehrenmal erinnerte der Vorsitzende Franz-Josef Ermann daran, dass man heute dankbar sein müsse für Dinge, „die vielen Menschen in der Welt und auch in Europa so bitter fehlen: Frieden, Freiheit und Wohlstand“. Respekt zollte er der europäischen Jugend, die ausgetretene Pfade verlassen habe, um sich ihrer Forderung nach einer nachhaltigen Politik Gehör zu verschaffen. Der sodann für die Kompanie anstehend Fußmarsch zum an der Reithalle stehenden Zelt bereitete trotz seiner Länge dank einer zweimal gereichten Verpflegung keinerlei Probleme. Während des Laufens bekamen sie eine Flasche kühlen Gerstensaftes in die Hand gedrückt, und einige 100 Meter weiter wurden ihnen diese dann – zwischenzeitlich ausgetrunken - wieder abgenommen. Was für ein toller Service! Bevor später im Festzelt die Sause so richtig losging, gab es draußen erst noch eine phantastische Polonaise mit einer sagenhaft großen Beteiligung.