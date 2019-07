Gemeinsam Kinder schützen

Der 13-Jährigen hat das, was sie erleiden musste, das Sprechen geraubt. Sie war als Kind in ihrem Elternhaus missbraucht worden, kam in eine Pflegefamilie. Doch da gab es keinen Schutz, sondern das Martyrium ging weiter, erst eine zweite Inobhutnahme beschert dem Mädchen etwas Ruhe, einen Ansatz von Normalität. Doch die Minuten, in denen das Trauma seine Übermacht verliert, verbringt sie auf dem Rücken eines Pferdes. Die Reittherapie lässt das Missbrauchsopfer, dessen Aggression sich massiv gegen sich selbst richtete, eine schwere Last von seinen schmalen Schultern abwerfen – und auch die Kraft zum Sprechen kehrt für Augenblicke zurück. Daran, dass ein lichter Streif die Seele des Kindes erreicht, hat auch die Ortsgruppe roterkeil Senden e.V. seinen Anteil.

Denn der Verein innerhalb des Netzwerkes roterkeil.net trägt der Kosten der Reittherapie. „Dass es den Roten Keil mit seinem Engagement für so tief verletzte Kinderseelen gibt, lässt in Zeiten von Lügde hoffen“, schreiben die Pflegeeltern „voller Hochachtung und Dankbarkeit“ an den Roten Keil Senden.

Für seine 95 Mitglieder ist es ein Ansporn. Die direkte Unterstützung von Einzelfällen bildet aber eine Ausnahme in der Arbeit des Vereins. Er hilft sonst eher den Helfern. Mit Geld und dem Sensibilisieren für das Thema sexuelle Gewalt, Missbrauch und (Kinder-)Prostitution. Alle drei dieser schon einzeln gravierenden Probleme gehen beispielsweise im Grenzgebiet Sachsen/Tschechische Republik eine unheilvolle Verbindung ein, gegen die sich der Verein Karo e.V. mit Streetwork, Schutzhaus, Familienhilfe, Babyklappe und Beratungsstellen entgegenstemmt. Seit Langem wird Karo e.V., dessen Team seine Arbeit auch schon in Senden vorgestellt hat, vom Roten Keil unterstützt.

Das gilt auch für Anlaufstellen für Missbrauchsopfer in Hamburg, die Beratung, Zuflucht und weitere Begleitung anbieten, und die „Ärztliche Beratungsstelle gegen die Vernachlässigung und Misshandlung von Kindern e.V. in Datteln“.

Einen Schwerpunkt seines Engagements richtet der Sendener Rote Keil auf die Prävention. Dazu unterstützt er die Arbeit des Kinderschutzbundes in Coesfeld und Rheine unter anderem mit dessen Projekten „Nein darf sein“ und „Nicht mit mir“ für Grundschulkinder beziehungsweise Jugendliche.

Damit diese und weitere Projekte möglich sind, rührt der Rote Keil kräftig die Werbetrommel und sammelt Spenden. Ein „verlässlicher Partner“ ist dabei das „Radsportteam roterkeil.net“, das durch eine Abgabe auf eigene Trainingskilometer und die Teilnahme an der „rennfietsen-tour“ alljährlich eine Summe im niedrig fünfstelligen Bereich beisteuert.

Das Spendenaufkommen bleibt seit Jahren weitgehend konstant, lautet die Bilanz der Vorstandsmitglieder Gregor Schmidt und Brigitte Röhlmann. Im Gespräch mit den WN betonen sie aber: „Der Bedarf, etwas zu fördern, wird größer.“ Schmidt und Röhlmann sind der Überzeugung, dass nur ein Bruchteil der tatsächlichen Fälle von Gewalt an Kindern und Heranwachsenden bekannt wird: „Die Dunkelziffer ist hoch.“ Eben diese Einschätzung werde auch durch die Studie untermauert, die – wie am Montag berichtet – von offenbar deutlich mehr Übergriffen in Sportvereinen ausgeht, als es bisher in der öffentlichen Wahrnehmung den Anschein hatte. „Aufmerksam bleiben und aufmerksam machen“ sei deshalb ein Gebot der Stunde so Schmidt, der selbst als Pädagoge gearbeitet hat. Es gebe eine Grauzone im Verhalten, die zumindest beobachtet werden müsse. Zugleich warnen Röhlmann und Schmidt davor, dass eine gewisse Hysterie bei diesem Thema normale zwischenmenschliche Beziehungen erschwert. „Das ist manchmal eine Gratwanderung“, betont Schmidt.

Dass immer mehr Fälle angezeigt werden, bedeute nicht, dass mehr Missbrauch geschieht, sondern dass die Opfer es häufiger schaffen, das Leid, das ihnen angetan worden ist, auch überhaupt jemanden anzuvertrauen, so die Vorstandsmitglieder von Roter Keil.