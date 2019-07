„Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höh‘“. Diese Übung beherrschen nicht nur „alle meine Entchen“ – auch Conny und Konrad haben‘s richtig gut drauf. Das zeigt sich beim munteren Planschen der gelben Gänse-Küken in der lila Plastikwanne. Bei diesem Spielchen schauen ihnen ihre „Adoptiveltern“ Monika Lammert und Mario Lübke gerne zu und freuen sich, dass ihre flauschigen Zöglinge den Kampf ums Überleben gewonnen haben.

Danach sah es zunächst gar nicht aus, als Lammert, die auf Gut Wewel arbeitet, dort die gerade geschlüpften Küken an sich nahm. „Conny lag ganz allein im Nest und konnte nicht laufen“, erinnert sich die Sendenerin, die das Küken zunächst zum Tierarzt brachte und schließlich mit nach Hause nahm. Dort kümmerte sich dann auch ihr Freund Mario um das Findelkind: „Ich hab‘ Conny im Wasser gehalten, damit sie gehen übt. Am fünften Tag hat‘s geklappt. Ein Kumpel sagte mir: Mensch, Du kannst ja Ergotherapeut werden“, schmunzelt Lübke.

Mittlerweile hatte sich Konrad, Connys Bruder, hinzu gesellt. „Ihn habe ich einen Tag später gefunden. Er schwamm halb tot auf dem Teich. Und der Uferrand war für ihn zu hoch, so dass er alleine nicht mehr aus dem Wasser kam. Er muss die Nacht durchgeschwommen sein und war mit seiner Kraft völlig am Ende“, berichtet die tierliebe Sendenerin von der Lebensrettung in letzter Minute.

Conny und Konrad freuen sich ihres Lebens und genießen es, in der Plastikwanne zu planschen. Foto: Siegmar Syffus

Dank der Fürsorge des Pärchens und der reichlichen Versorgung mit speziellem Kraftfutter am Tage sowie wärmender Rotlicht-Bestrahlung im Gästezimmer bei Nacht, sind die Gänseküken mittlerweile wohlauf und überaus zutraulich. Wie treue Hündchen folgen sie ihren „Adoptiveltern“ beim Spazierengehen und kommen angewatschelt, wenn sie beim Namen oder mit „Piele, Piele“ gerufen werden.

Somit ist die Basis für ein langes Gänseleben geschaffen. „Die Tiere können ungefähr 20 Jahre alt werden“, weiß die Sendenerin. Das Martinsfest und Heiligabend dürften Conny und Konrad ohnehin überstehen. Denn Monika Lammert ist Vegetarierin. Und ihr Freund Mario gelobt „hoch und heilig“: „Ich habe geschworen: Nie wieder Weihnachtsgans. . .“

Ob die Tiere allerdings dauerhaft zu Gast bleiben, ist ungewiss. „Wenn sie hier sind, sind sie hier. Und wenn sie zurück in die Natur wollen, können sie das selbst entscheiden“, sagt Lübke.

Die beiden Wasservögel können ihre Entscheidung recht einfach treffen. Denn der Dortmund-Ems-Kanal liegt quasi direkt vor der Haustür ihres Domizils an der Bakenstraße. Und bis zur Stever sind es (Luftlinie) kaum 400 Meter.

„Ich überlege auch, ihnen eventuell einen kleinen Stall zu bauen“, stellt ihr „Adoptivvater“ einen Daueraufenthalt im „Hotel Mama“ in Aussicht. Wofür sich die Tiere auch entscheiden – es wird ein „Gans“ guter Entschluss.