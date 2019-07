Natur und Kultur live genießen

Aktive Entschleunigung und das Erlebnis von Landschaft, Flora und Fauna: Wandern trifft bei vielen Zeitgenossen, die dem täglichen Pferch entfliehen wollen, einen Nerv. Der Genuss lässt sich noch steigern, wenn sich Natur und Kultur verbinden – wie bei der musikalischen Wanderung, die der Kreis Coesfeld, mit Unterstützung von Partnern, am 8. September anbietet. An diesem Sonntag geht es auf Schusters Rappen von Senden nach Lüdinghausen.

Erfolgreiches Veranstaltungs-Format

Seit 2016 stellt der Kreis diese Art von Event auf die Beine. Mit Erfolg. Denn die beschauliche Fortbewegung, der Austausch innerhalb der Wanderer-Gruppe und die Verheißung, spannende Live-Musik kredenzt zu bekommen, zieht Teilnehmer an – und strahlt weit in die Region. „Das Format trägt“, resümiert Markus Kleymann , Mitarbeiter in der Kulturverwaltung des Kreises. Das Echo sei bisher immer sehr gut gewesen, umfasse das ganze Münsterland und reiche darüber hinaus, so Kleymann.

Johanneke ter Stegen spielt im Rathaus in Senden. Foto: Marcel Krijgsman

Seit 2016 steht die Veranstaltung auf dem Programm. Im laufenden Jahr werden gleich zwei Mal die robusten Stiefel geschnürt: Nicht nur am 8. September in Senden, sondern auch – Kreisgrenzen übergreifend – am 13. Oktober (Sonntag) in Werne mit dem Ziel Nordkirchen.

Die Schlösser im Kreis fungieren als Stationen beim Etappenzuschnitt. So auch bei der Tour, die am 8. September um 10 Uhr am Rathaus in Senden beginnt. Startpunkt für Gäste aus Lüdinghausen, oder wer dort „einsteigen“ will, ist um 9.30 Uhr die Bushaltestelle „Abzweig Vischering“, an der es mit dem Schnellbus S 90 nach Senden geht. Im Rathaus wird um 10 Uhr mit Sekt angestoßen, und die niederländische Singer-Songwriterin Johanneke ter Stege spielt von 10.30 bis 11.30 Uhr ein Konzert, bevor die Wanderung zum Schloss Senden ansteht. Dort folgt weitere Live-Musik und es ist möglich, im/am Schloss Senden Mittag zu essen. Um 13.30 fällt der Startschuss für den Streckenabschnitt am Kanal entlang, mit musikalischer Erfrischungspause, bis Lüdinghausen. Im Biologischen Zentrum wird um 16 Uhr Kaffee getrunken und weiterer Live-Musik gelauscht. Um 17.30 Uhr markiert der Gang bis Burg Vischering den Abschluss der musikalischen Wanderung, die mit „Dock in Absolute“ ausklingt. Um 21.30 Uhr fährt die S 90 zurück nach Senden.

Unterschiedliche Musikstile vertreten

Nicht nur unterschiedliche Musikstile – das „Line Up“ der Künstler ist noch nicht komplett festgelegt – finden sich bei den Auftritten, sondern auch unterschiedliche Generationen in der stets kommunikativen Schar der Gäste: „Wandern hat etwas Verbindendes“, betont Detlef Schütt, Kulturdezernent des Kreises Coesfeld.

Für die Gemeinde Senden bildet die Verbindung von körperlicher Betätigung und Kultur die Chance, sich als Standort zu präsentieren: „Wir sind froh, dass wir mit im Boot sind“, so Kulturamtsleiter Günter Melchers.