Der triste Pausenhof der Bösenseller Grundschule soll in den nächsten beiden Jahren kindgerecht umgestaltet werden. Die Bösenseller Laienspieler unterstützen dieses Vorhaben mit einer Spende in Höhe von 1000 Euro an den Förderverein der Grundschule.

Wichtig war es der Laienspielschar, dass ihre Spende im Dorf bleibt. „Aus aktuellem Anlass haben wir den Förderverein für unser Spendenvorhaben ausgewählt“, erklärt Regisseur Matthias Evels . Auf der Mitgliederversammlung sei das Votum ziemlich eindeutig für die Umgestaltung des Pausenhofes ausgefallen. Kassierer Jürgen Kunkel ergänzt: „Dank des guten Zuschauerzuspruchs sind wir überhaupt in der Lage, Spenden in dieser Höhe zu machen.“ Seit einigen Jahren tritt die Theatergruppe an acht Terminen in der Gaststätte Temme auf. „Die Vorstellungen sind immer sehr gut besucht. Wir möchten gerne etwas zurück geben“, so Evels.

Die Spende für den Förderverein nahmen Daniela Reichert (1. Vorsitzende) und Silke Söbke (2. Vorsitzende) entgegen. „Wir freuen uns sehr darüber, dass die Schule und die Kinder so großzügig bedacht werden. Das bedeutet uns sehr viel“, so die Vorsitzende. Das Geld sei ein weiterer wichtiger Baustein im Zuge der Schulhof-Umgestaltung.

Für das Projekt stellt die Gemeinde Senden die notwendigen Finanzmittel zur Verfügung. Der Förderverein hat sich allerdings bereit erklärt, rund ein Viertel der Kosten durch erwirtschaftete Spendengelder zu übernehmen. Der Baustart soll so schnell wie möglich erfolgen. Da zurzeit jedoch entsprechende personelle Kapazitäten in der durch Krankheitsfälle geschwächten Sendener Bauverwaltung nicht zur Verfügung stehen, wird sich die Umgestaltung des Schulhofes voraussichtlich auf den Sommer 2020 hinauszögern.