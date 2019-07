In Norgaardholz an der Ostsee verbringen zurzeit 48 Mädchen und Jungen zwei Urlaubswochen mit dem Jugendferienwerk des DRK Senden. Die 48 Kinder genossen die ersten Tage mit buntem Programm trotz mäßigem Wetter und lernten sich und das Betreuerteam um Andrea Vollmer besser kennen, teilt das Ferienwerk aus Noorgardholz miz.

Für den jährlichen Award „T.o.t.y.A.“ (Teilnehmer des Jahres) konnten die Kinder bereits erste Punkte sammeln, indem sie ihre Geschicklichkeit bei Minispielen und ihre Teamfähigkeit bei Völkerball, Tauziehen und Co. unter Beweis stellten.

Der erste Höhepunkt stand auch am Dienstag auf dem Programm: Die Gruppe besuchte den Kletterwald Altenhof in Eckernförde und nahm in ihren roten T-Shirts die 14 Kletterpfade des Parks ein. Diesmal spielte auch das Wetter mit, sodass es erst nach vier Stunden Kletterspaß zurück zum Selbstversorgerhaus ging, um abends endlich das erste Mal in die Ostsee zu springen.