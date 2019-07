Starkes Votum für „Rathaus online“

Insgesamt 532 Sendener haben sich an der Befragung der Gemeinde zur Gestaltung des künftigen Bürgerdienstleistungsportals beteiligt. 328 Fragebögen wurden online ausgefüllt, 204 Stellungnahmen wurden per Fragebogen auf dem Maifest und im Bürgerbüro festgehalten. Im Rahmen eines Studienprojekts hat eine Gruppe von zehn Studierenden der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung (FHöV) in Münster die Befragung durchgeführt. Gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung erarbeiteten die Studenten ein Projekt zum Thema: „Ein Bürgerdienstleistungsportal für die Gemeinde Senden“.

Laut Auswertung sind mehr als 75 Prozent der Befragten bereit, ein solches Onlineportal zu nutzen. Nur etwa 13 Prozent sprechen sich dagegen aus. Für die Ablehnung gibt es im Wesentlichen drei Begründungen: Die entsprechenden Personen besitzt keinen Internetzugang, oder es gibt Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes. Als drittes Argument gegen die Nutzung des Internet-Portals wurde angegeben, dass durch dieses Verfahren der persönliche Kontakt zum Bürgerbüro fehlen würde.

Die Studierenden fragten auch ab, welche Angelegenheiten die Menschen in einem solchen Portal am liebsten erledigen würden. 68,5 Prozent aller Befragten wünschte sich die Möglichkeit, Ausweis- und Passangelegenheiten online bearbeiten zu können. Auf dem zweiten Platz landeten die Abfallangelegenheiten mit 56,3 Prozent und auf dem dritten (55,2 Prozent) die An-, Ab- oder Ummeldungen von Fahrzeugen.

„Die Bürger favorisieren eine Ansprechperson per Telefon, um auf Fragen direkt, schnell und zuverlässig Antworten zu erhalten. Diese Möglichkeit wurde von 75,7 Prozent der Befragten ausgewählt“, so fassen die Studierenden es in ihrem Bericht zusammen. Gefolgt von der Option per E-Mail mit 65 Prozent, per Chat (35,8Prozent) oder per Videotelefonie (13 Prozent) Kontakt aufzunehmen.

Die Befragten verteilten sich übrigens recht gleichmäßig auf die verschiedenen Altersgruppen. Die bis 29-Jährigen gelten als besonders onlineaffin und dementsprechend fielen auch die Umfrageergebnisse aus. Denn 81 Prozent dieser Altersgruppe möchte ein Dienstleistungsportal nutzen (im Vergleich zu 75,7 über die gesamte Befragung).

Im Gegensatz dazu lehnten in der Altersgruppe der über 60-Jährigen die Nutzung eines solchen Portals 23 Prozent ab (über die gesamte Teilnehmerzahl waren es nur 13 Prozent).

Die Ergebnisse werden „mit Sicherheit die Gestaltung eines Sendener Bürgerdienstleistungsportals beeinflussen“, ist sich Niklas Esser sicher, heißt es in der Mitteilung. Der Wirtschaftsförderer hat das Projekt seitens der Verwaltung gemeinsam mit Holger Bothur, Fachbereichsleiter Bürgerservice und Ordnung, betreut. Bothur weist darauf hin, dass sich nicht alle Wünsche der Befragten direkt umsetzen lassen: Zum Beispiel sind ausgerechnet bei den Ausweis- und Passangelegenheiten die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine Online-Abwicklung noch nicht geschaffen. Bei einigen Punkten, wie beispielsweise der Hundesteuer, müssen einheitliche Formulare verwendet werden. Dazu muss sich die Gemeinde Senden mit anderen Kommunen abstimmen. Die Verwaltung prüft zurzeit eine Lösung, bei der verschiedene Module nach und nach aufgenommen werden können.