Ui-jui-jui“, murmelt Michael Brinkmann , während er mit seinem Fahrrad vorsichtig in dem mit Leitkegeln eng gesteckten Kreis radelt. Willi Steens von der Jugendverkehrsschule spricht dem jungen Mann Mut zu: „Michael, Du machst das richtig gut.“

„Richtig gut“ stellten sich beim Fahrrad-Aufbaukursus auch die anderen zehn jungen Erwachsenen der Lebenshilfe Senden an, betont Verkehrssicherheitsberaterin Steffie Schlusemann von der Kreispolizei Coesfeld, die das viertägige Training zusammen mit ihrem Kollegen Peter Emming geleitet hat. „Ich habe auf meinem Weg zur Arbeit zwei, drei Bewohner der Lebenshilfe gesehen, die im Straßenverkehr nicht gerade den sichersten Eindruck machten“, schildert die Polizeibeamtin, warum sie dem Verein das Training angeboten hat.

Bei der viertägigen Aktion ging nicht allein um geschicktes Radeln. Am Montag stand für die 20- bis 39-Jährigen zunächst das Thema Sicherheit im Fokus. „Wir haben eine Melone auf den Boden fallen lassen. Zuerst im Fahrradhelm und dann ohne Helm, um zu veranschaulichen, was bei einem Unfall passieren kann“, erzählt Schlusemann. Mit einer Rauschbrille auf der Nase, hatten die jungen Erwachsenen – im wahrsten Sinne des Wortes – vor Augen, wie stark Alkohol die Fahrtüchtigkeit und das Gehen beeinflusst.

An allen Tagen erläuterten die Polizisten die Bedeutung der wichtigsten Verkehrsschilder. „Das klappt jetzt super – die wissen alles“, freut sich die Polizistin über den Lernerfolg ihrer Schützlinge, die am Donnerstag auf dem Pausenhof der Bonhoefferschule in einem Geschicklichkeitsparcours ihre Fahrsicherheit verbessern konnten. Abschließend wurde bei einer gemeinsamen Fahrradfahrt zum Lebenshilfe-Wohnheim und zum Jugendzentrum Vivo korrektes Verhalten im Straßenverkehr geübt.

Spaß gemacht hat‘s – sind sich alle einig. „Das mit den Handschellen fand ich aber am besten“, merkt Merit Lucht schelmisch lächelnd an. Auch Schlusemann kann sich ein Lächeln nicht verkneifen: „Wir haben die Ausrüstung der Polizei erklärt. Da war es für alle ein totaler Spaß, sich mit den Handschellen fesseln zu lassen. Jeder war dann aber froh, sie wieder loszuwerden“, erzählt die Polizistin, die für sich persönlich viel Positives aus der Woche mitnimmt: „Die Begegnung mit den Bewohnern der Lebenshilfe war eine Bereicherung. Es sind ganz liebenswerte Menschen, die im Hier und Jetzt leben. Und jeden Morgen wurden wir mit einer Umarmung begrüßt.“