Die Erfolgsgeschichte des Sendener Feierabends reißt nicht ab. Im Gegenteil: Bei der mittlerweile vierten Veranstaltung dieser Reihe am Donnerstagabend waren der Platz am Laurentius-Brunnen und die Eintrachtstraße wieder rappelvoll mit Besuchern. Schon gegen 17.45 Uhr, also mehr als eine Stunde vor dem offiziellen Beginn, herrschte reger Andrang unter den großen Sonnenschirmen. Schnell hielt entspannte, mediterrane Urlaubsstimmung Einzug in den Sendener Ortskern.

Um 19 Uhr griff dann Michael Mühlmann als „Acoustic One-Man-Show“, in die Saiten seiner Gitarre und unterhielt rund 500 Gäste mit bekannten und beliebten Songs von den Beatles, Cat Stevens, Simon & Garfunkel, James Blunt und anderen internationalen Interpreten.

Beim Publikum kam dieser Mix aus Konzert und geselligem Beisammensein einmal mehr hervorragend an. „Ich finde es schön, hier mitten im Dorf, Leute zu treffen, die man sonst selten sieht“, nennt Arnold Grabowski einen Beweggrund zum „Sendener Feierabend“ in die „City“ zu kommen. „Man geht von Tisch zu Tisch, hält hier ein Pläuschchen, da ein Pläuschchen. Und außerdem ist die Veranstaltung toll organisiert“, hebt der Pensionär hervor.

Ähnlich sieht es zum Beispiel auch Frank Stob- Schlögl. „Ich bin bisher jedes Mal hier gewesen. Es ist eine schöne Atmosphäre. Endlich hat man sich mal etwas Neues einfallen lassen“, betont der Sendener. Besonders gut gefällt ihm, dass in den vergangenen Wochen immer unterschiedliche Live-Musik an den Abenden geboten wurde. „Das war kein Rum-ta-ta, sondern eine gesunde Mischung.“

Diese Linie möchte Wilfried Reckers auch in den nächsten drei Wochen fortsetzen. So bietet der Gastronom und Event-Veranstalter am 27. Juli (Donnerstag) einen „Hitmix“ an. Für den Tag darauf (Freitag, 28. Juli) ist ein Zusatztermin als kulinarischer Feierabend mit zwei Bands (WN berichteten) vorgesehen. Am 1. August (Donnerstag) um 19 Uhr wechselt der „Feierabend“ nach Ottmarsbocholt. Dort gestaltet der Sänger und Gitarrist Rainer Migenda das begleitende Konzert. Ihren Abschluss finden die „Feierabende“ am 8. August (Donnerstag) um 19 Uhr im Bösenseller Ortskern. Dort gastiert das Duo „Die Zwei“, Beate Lucas und Andreas Koll, live, mit Gesang und Gitarrenmusik.