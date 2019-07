Lust und Frust liegen bei den Teilnehmern der Aktion „Senden blüht auf“ in diesen Tagen dicht beieinander. Denn während sich beispielsweise Bürgermeister Sebastian Täger und Familie über die Wildblüten-Pracht im Vorgarten freuen, haben andere die Hoffnung fallen gelassen.

„Die Wetterkapriolen der vergangenen Wochen haben leider dazu geführt, dass die Saat aus den 2000 verteilten Samentüten nicht überall aufgegangen ist. Das Wasser fehlt“, sagt Klaus Feils . Dennoch ist der Initiator der Aktion „Senden blüht auf“ mit dem Ergebnis „im Großen und Ganzen sehr zufrieden“, wie er betont. Und das bemisst sich längst nicht allein an der Quote der aufgegangenen Wildblumen-Samen. Wichtig ist ihm, dass die Initiative der Bewusstseinsbildung für den Artenschutz dient. „Ganz besonders toll finde ich es, dass sich mit den Pfadfinderinnen und Messdienern im Rahmen der 72-Stunden-Aktion auch viele junge Leute an der Aussaat beteiligt haben“, betont Feils. Außerdem habe die Gemeinde Senden im Verlauf der vergangenen Monate etliche Wildblumenwiesen angelegt. „Ein besonders schönes Beispiel findet man an der Stever hinter dem Hagenkamp“, so Feils.

Parallel zu „Senden blüht auf“ läuft in allen Ortsteilen die Aktion „Blühendes Band durchs Münsterland“ (WN berichteten), in deren Verlauf Bauern der drei Landwirtschaftlichen Ortsvereine insgesamt 18,5 Kilometer lange und 1,5 Meter breite Blühstreifen mit Wildblumen neben ihren Feldern angelegt haben. Auch diese Bereiche sind ein Lebensraum für Insekten und dienen somit dem Erhalt der Artenvielfalt