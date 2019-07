Einmal in der Manege stehen und wie ein echter Artist zeigen, was in einem steckt: Für bis zu 100 Kinder kann dieser Traum in den Sommerferien wahr werden. Dann gastiert der Circus Casselly erneut in Lüdinghausen. Die Gemeinde Senden organisiert gemeinsam mit der Nachbarkommune den Mitmachzirkus, in dem die Kinder vom 12. bis 16. August trainieren können. Bei einer Abschlussgala am 16. August (Freitag) werden sie ihren Auftritt haben und zeigen, was sie in der Woche gelernt haben, teilt das Sendener Kulturamt mit.

Jan-Niklas Kortendiek aus dem Bürgerbüro ermuntert die Eltern von Kindern zwischen sechs und zwölf Jahren für die Anmeldung einfach zum Hörer zu greifen: „Wir haben noch etwa 25 Plätze frei, für eine Anmeldung reicht ein Anruf unter 0 25 97 / 69 91 04“, heißt es in der Mitteilung. Damit der Platz verbindlich gebucht ist, müssten anschließend 40 Euro im Bürgerbüro bezahlen werden.

Die Kinder starten ab dem 12. August jeden Morgen um 9.30 Uhr am Busbahnhof in Senden und werden unter Begleitung einer Mitarbeiterin der Gemeinde nach Lüdinghausen zum Zirkus gebracht. Dort wird von 10 bis 14 Uhr trainiert, dann erfolgt die Rückfahrt zum Busbahnhof. Der Mitmachzirkus ist Teil des Sommerferienprogramms. Infos dazu auf der Website der Gemeinde und im Bürgerbüro.